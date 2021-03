Gobierno y seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque podía pensarse que con las infinitas complicaciones de la pandemia al gobierno no le quedaría tiempo para mucho más, la contundente exposición del Presidente en la Asamblea, el martes pasado, le cambió a más de uno semejante suposición.

Fue una Rendición de Cuentas ante el Poder Legislativo y la ciudadanía toda, respecto del primer año al frente de la coalición republicana que lidera. Una forma de jerarquizar la responsabilidad del gobernante, de demostrar respeto hacia los demás poderes y a la población en general. Un hecho solemne, nada menor, habitual en otros países democráticos, que en Uruguay, sin embargo, pasó a ser un mero trámite de envío de carpetas al Parlamento, al menos desde 1990.



Entre los muchos temas abarcados, uno fue el de la seguridad. Después de años de un desborde de la delincuencia que parecía ser imposible de revertir y que hace a la calidad de vida de las personas en su más amplia acepción, desde lo emocional a los daños personales y económicos, una luz aparece al final del túnel. En el año que finalizó, los índices del Observatorio de Criminalidad permiten por fin algo de optimismo por el descenso en los delitos.



Entre ellos el del abigeato, causante de continuos estragos en el medio rural. El cambio de actitud de las autoridades, resueltas a combatir este flagelo con la misma determinación que a cualquier otro delito, empezó a mostrar sus frutos. La tendencia decreciente lo señala. En este enero hubo un 40% menos de denuncias que en el del año pasado y ya en los últimos meses del 2020 comenzó la visible declinación. Contaba aliviado un productor de las cercanías de San Javier, en Paysandú, forzosamente resignado a que todos los años le robaran cantidad de lanares, que por primera vez en años, no fue perjudicado. Como decía un colega suyo de Canelones, (departamento sumamente castigado por la proximidad a centros poblados) en nota publicada en la sección Que Pasa de este diario: “hoy en nuestra zona, los delincuentes ya saben que contamos con una respuesta rápida de la policía. No como antes, cuando hasta teníamos que darles dinero para el combustible o ni siquiera había efectivos. En la actualidad, la policía patrulla y recorre los caminos vecinales”. Pero esto no ocurre por casualidad.

Después de años de un desborde de la delincuencia que parecía ser imposible de revertir y que hace a la calidad de vida de las personas en su más amplia acepción, desde lo emocional a los daños personales y económicos, una luz aparece al final del túnel.

1- Se dieron directivas claras de una lucha frontal contra el abigeato sin tregua y la seguridad rural pasó a ser una prioridad, lo que ha implicado una estrategia operativa planificada, un nuevo despliegue policial y una mejora de la gestión a resultados. 2- Se abrieron más de 40 seccionales, subseccionales y destacamentos policiales que estaban cerrados o abandonados, principalmente en el Interior y en su mayoría en el área más profunda del país. 3- Con la Ley 19.889 (de Urgente Consideración) se creó la Dirección Nacional de Seguridad Rural, inaugurada en agosto pasado, para dar una batalla mucho más fuerte y firme. Se la dotó de camionetas cuatro por cuatro. 4- En la misma ley se excluyó el delito de abigeato agravado del beneficio de la libertad a prueba. Quien sea responsable de esta tipificación penal cumplirá prisión efectiva. Clara señal contra la delincuencia. 5- Resulta fundamental el trabajo de la Policía Caminera para controles en rutas y caminos. Recorridas, intercambio con vecinos, inspecciones de vehículos y sobre la propiedad del ganado con la verificación de documentación, marcas, y caravanas. 6- Se potenció el trabajo de las Brigadas Bepra a cargo de cada Jefatura del interior. 7- Se puso en funcionamiento en la aplicación 911, una pestaña exclusiva para la inmediata denuncia de casos de abigeato y una línea gratuita 0800-4444 para denuncias de esta clase. 8- Se intensificó la investigación policial destinada al abigeato, contrabando, venta ilegal, etc. 9- Se puso en marcha la Comisión Honoraria Asesora para la Seguridad Rural, para asegurar una actuación coordinada e interinstitucional entre: MI, MGAP; MDN; INAC; Fiscalías; Poder Judicial; Congreso de Intendentes; dando participación a Productores; Fuerzas Vivas; Asociaciones, Agremiaciones y Movimientos Rurales. 9- Junto al mayor número de efectivos y móviles, se incorporarán elementos tecnológicos como cámaras, drones, equipos de visión nocturna e infrarroja, helicópteros, etc. 10- El Ministerio trabaja en la unificación de criterios y protocolos de las Jefaturas y en los formularios de denuncia. 11- Se ajustan los planes de profesionalización y capacitación.



Interior ha planteado incluir el abigeato en las Instrucciones Generales a los fiscales como delito de interés público, de modo de priorizar efectivamente su combate.



Se va por buen camino.