El futuro es solo nuestro

Desde el comienzo de la pandemia en el Uruguay, el presidente Lacalle Pou fue muy claro en la norma madre que inspiraría su combate: “para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario porque sigue siendo la salud lo más importante”.

Clarito: la salud es lo más importante. Era y es la prioridad.



En los últimos días hemos visto cómo el virus ha empezado a trepar de manera constante. Los informes diarios del Sinae vienen con números y récords que tiempo atrás parecían muy lejanos y hasta imposibles. Se dispararon las cifras de los enfermos, de los internados en CTI y de los muertos, al tiempo que el gobierno se multiplicaba en su esfuerzo por aumentar los testeos de la enfermedad.



Pero lo peor es la percepción generalizada de que al otro día esas cifras van a volver a ser superadas para mal. ¿Será porque el Covid mutó (que puede ser) o será porque los uruguayos -sobre todo los montevideanos- pensaron que eran inmunes al peligro y llegaron a convertir la libertad responsable en un mero desafío a ese virus que se había ensañado con el resto del mundo, incluidas las grandes potencias y los países más desarrollados? ¿Éramos el sueño de Superman de vencer a la kryptonita?



Parece que perdimos la brújula y nos olvidamos que los uruguayos somos tan humanos como los argentinos, los chinos, los ingleses, los sudafricanos o los habitantes de cualquier parte de este planeta que están siendo duramente castigados. La diferencia es que hasta las últimas semanas hemos sido mucho más responsables que todos ellos y tenemos un gobierno que ha confiado en esa virtud como solución, antes de imponer cuarentenas obligatorias que encerraran a las familias bajo amenazas autoritarias. ¿Eso es lo que se quiere?



Es cierto que aún el panorama en Uruguay es muy superior de lo que se ve en el resto del planeta. Pero, si nos comparamos con el Uruguay de un par de meses atrás, lo de hoy pinta para desastre. De aquel color verde que caracterizaba a todo el país según la escala de la Universidad de Harvard, se convirtió en mucho amarillo y Montevideo en naranja. Y la culpa es solo nuestra, y solo nuestra es también la posibilidad de revertir este escenario.



El presidente Lacalle Pou en su última intervención a través de los medios, con la presencia y respaldo del Grupo Asesor Científico Honorario informó de la adopción de una serie de medidas a corto plazo, que serían evaluadas el próximo 18 de diciembre. Porque hay un enorme respeto por la libertad, pero la salud sigue siendo lo más importante.



Y a diferencia de lo ocurrido en el pasado, Lacalle Pou cuenta con el respaldo de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse y del Congreso de Intendentes. Un auténtico frente político para el combate. Nadie discute el liderazgo del Presidente -que se lo supo ganar- y todos están dispuestos a apoyar, en una demostración de unidad que hacía muchísimo tiempo no se veía en el país. Es una muy clara señal para los que practican la libertad irresponsable.

Pero, también se sumó Richard Read, histórico dirigente sindical -un verdadero referente del movimiento obrero- que no dudó en enviar un mensaje: “Es una lucha por la salud y también por el empleo. Nos quedan 15 minutos, los 15 minutos finales. Juntémonos todos. Pongámonos la celeste espalda con espalda. Todos los uruguayos. Las diferencias las seguimos teniendo y en algún momento las abordaremos, pero hoy necesitamos de todos para salirle al cruce a este virus”.



¿Qué pasará el 18 de diciembre cuando venza el plazo fijado por el Presidente? No hay duda de que depende de los uruguayos. La expectativa de una mejora en los números está presente, porque la realidad amenazante de hoy tiene su origen en coletazos anteriores al frente político que en forma espontánea se armó.



Pero, si la amenaza sigue creciendo, no hay dudas que vendrán medidas más drásticas y restrictivas sobre todo en Montevideo y Canelones que se han convertido en el epicentro del mal. Que seguramente coincidirán con fechas de enorme movilidad de los uruguayos (Navidad, Año Nuevo) y las convierte así en un riesgo muy peligroso. ¿Sería recomendable (o aceptable) que cientos de ómnibus y decenas de miles de montevideanos puedan viajar al interior para pasar con sus familias sin llevar en sus mochilas el riesgo de contagios masivos?



El esfuerzo, el sacrificio de los uruguayos en el uso de su libertad responsable son la respuesta. Porque la salud sigue siendo lo más importante.