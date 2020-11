Francia y la “sharía”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la Francia sacudida por los atroces hechos perpetrados en estos días por los odios y el demencial fanatismo de musulmanes terroristas, viven casi 7 millones de personas (9% de la población) seguidores de Mahoma.

Un dato llamativo y con complejas connotaciones es que de acuerdo a un sondeo reciente, el 57% de los jóvenes de esa vasta población, muchos de ellos nacidos y criados en la nación gala, consideran a la “sharía” más importante que el Estado de Derecho francés. Para más de la mitad de esa juventud, ese componente de la Ley islámica que le indica a sus fieles cómo se debe proceder, desde lo más nimio a lo más trascendente, es más respetado que la Justicia y las leyes de la nación que los ha recibido dentro de sus fronteras. A ellos directamente o en gran parte de los casos a sus padres, quienes por las razones que fueran emigraron de sus lugares de origen buscando afincarse en este país.



Un fenómeno social, el de la inmigración, que no ha parado de crecer y se extiende por toda Europa, creando un muy complicado problema que parece no tener solución y encarado de muy distinta manera por un gobierno u otro. Desde la tolerancia y las puertas más o menos abiertas de varios integrantes de la UE, hasta el rotundo rechazo a la inmigración islámica en Hungría y Polonia.



Empujada toda esta gente por razones económicas, por falta de horizontes en su tierra nativa, carencias de todo tipo o el hambre y las ansias de vivir mejor en un país rico donde se respetan los valores humanos y donde se pueden encontrar oportunidades de progreso. Mientras que por otra parte, parecería estarse cumpliendo aquel vaticinio (¿estrategia? ) del líder musulmán que en los años setenta advirtió en plena Asamblea de las Naciones Unidas, que llegaría el momento en que el Islam reconquistaría el continente europeo (800 años en la Península Ibérica) aunque esta vez no sería por las armas, sino por el vientre de sus mujeres. Profecía con resultados a la vista de todos, debido a las prolíficas familias musulmanas en las que “sharía mediante”, cada mujer sabe que deberá procrear un buen número de descendientes. Un inmenso contraste con lo que sucede con la maternidad occidental que ha ido decreciendo sin pausa en este lado del mundo, al punto de no cumplir muchas veces ni con la tasa de fecundidad mínima para sostener los amplios sistemas de previsión social que existen en estos países. Otro gran desafío que enfrenta el Occidente en la actualidad y a futuro, a consecuencia de los cambios habidos respecto de la independencia de la mujer. La evolución educativa y laboral que forma parte de los parámetros y los valores sociales modernos en esta parte del planeta, en mayor o menor grado según la región.



Francia viene siendo golpeada por atentados terroristas de gran impacto desde el 2015, cuando el ataque yihadista del mes de enero contra un medio humorístico, que no le pedía permiso a ningún político, ni funcionario, ni gobernante, absolutamente a nadie, para hacer burla de ellos, llamado Charlie Hebdo, terminó con el asesinato de 12 de sus periodistas y empleados, entre ellos de los más famosos caricaturistas franceses, a resultas de un pérfido fanatismo. Actualmente, en París tiene lugar justamente, el juicio contra los responsables de esa barbarie. A su vez, el 13 de noviembre de aquel mismo año, otro comando de la misma índole dejó un reguero de muertos.

El 16 de octubre pasado, un refugiado checheno, cuchillo en mano degolló a un apreciado profesor de historia, Samuel Paty, luego que en una clase sobre libertad de expresión mostrara las caricaturas de Mahoma de dicha revista y cuando todavía los franceses no salían de su espanto por el cruento accionar, en la Basílica de Notre Dame de Niza, ciudad de la Riviera francesa que ya había sido blanco de otro ataque que dejara 86 víctimas, al grito, de “Alá Akbar”, un tunecino que acababa de desembarcar en setiembre, en la italiana isla de Lampedusa, puerto de llegada habitual para los indocumentados, asesinó a tres personas que estaban en la iglesia. Y como si de un aterrador contagio se tratara, días después llegó la noticia de una nueva aberración ocurrida en Viena, donde un hombre de 20 años inició un tiroteo que segó la vida de 4 personas. El grupo yihadista Isis, que tras la pretensión de crear un califato en entre Irak y Siria, quedó abatido en ambos países, salió a reclamar la autoría de la matanza de gente inerme e inocente, como si de una hazaña de la cual enorgullecerse se tratara. Si la inmigración musulmana se integrara a la cultura que los acoge, la sinergia sería ampliamente positiva para todos, pero a menudo no es lo que ocurre, lamentablemente.