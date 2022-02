El final de un mito absurdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los caballitos de batalla favoritos del Frente Amplio y el Pit-Cnt en esta campaña lanzada para derogar buena parte de la Ley de Urgente Consideración, es el llamado “blindaje mediático”.

Haciendo gala de ese victimismo empalagoso tan habitual en las fuerzas autodenominadas “de izquierda”, se señala así que habría una especie de complot de los medios de comunicación para beneficiar al gobierno y silenciar a las voces rebeldes que luchan por el bienestar del pueblo. O sea, ellos. Porque el victimismo suele venir acompañado de altas dosis de amor propio.

Se trata de un reclamo habitual. Y que se ensaña particularmente con los canales de TV, sin medir en absoluto cuánto ha cambiado el “menú” informativo de la gente en las últimas décadas. Ni que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, sobre todo en algún canal, fue muy notoria la predominancia de la agenda del entonces oficialismo.



El hecho importante es que El País publicó este domingo un interesante informe, basado en el análisis de la consultora GlobalNews Group, que da por tierra con esta mirada conspirativa.



Según este informe, los canales de TV en Uruguay vienen otorgando un espacio similar al “Sí” y al “No”, de cara al referéndum de finales de marzo. Es más, la campaña en contra de la LUC ha tenido más presencia en los canales que la postura del oficialismo.



En los primeros 15 días de febrero, los canales de televisión uruguayos de alcance nacional dedicaron siete horas, 59 minutos y 50 segundos a abordar la puja por la LUC. Teledoce fue el canal que más tiempo le destinó a la LUC: tres horas, 36 minutos y 25 segundos en las primeras dos semanas de febrero. Le siguieron canal 10 (con una hora, 30 minutos y 52 segundos), VTV (con una hora, 26 minutos y 40 segundos) y canal 4 (con 44 minutos y 28 segundos). El canal del Estado (canal 5) fue la señal que menos espacio le dedicó a la temática: 41 minutos y 25 segundos.

La plataforma de quienes se oponen a la LUC ha tenido enorme presencia en los canales de TV, y en los medios en general. Nadie puede afirmar que su postura contraria a esta ley ha sido silenciada, ignorada, o “tapada”.

Pero cuando se profundiza en los contenidos que se cubrieron en esta contienda dialéctica entre gobierno y oposición, surgen datos todavía más interesantes. Porque los temas más abordados fueron la campaña en contra de la LUC, que ocupó el 22,55% del tiempo, con algo menos de relevancia la campaña a favor de la LUC (17,65%), luego vino la discusión por el uso de la Pantera Rosa por parte del “Sí” (6,86%), la polémica por las adopciones (5,88%), los precios de los combustibles (2,94%), los detalles normativos de la campaña (1,96%) y el resto otros temas vinculados también a la LUC.



Hay que aclarar un detalle, antes que las voces de siempre denuncien que esto es parte de ese pérfido complot oligárquico-mediático en contra de los intereses populares. GlobalNews Group Uruguay es la misma que contrata Presidencia para algunas tomas de decisiones y el MPP para hacerle “seguimiento” a los delitos, ya que no creen en el mecanismo que ellos formaron en el Ministerio del Interior. O sea, la credibilidad de estos datos debería estar por fuera del debate partidario.



Estos números deberían permitir sacar algunas conclusiones. La primera es que si el interés de los uruguayos que miran TV se corresponde en algo con el de quienes leen la prensa en internet, los canales están hipotecando buena parte de su rating para cumplir con su rol social. Ya que al menos en internet, la gente no quiere saber nada de este tema.



La segunda es que se cae definitivamente el mito absurdo de que los malos números que reciben en las encuestas las intenciones de derogar los 135 artículos de la LUC, se deberían a un “blindaje mediático”. Bueno, en las encuestas serias al menos, no en estas que aparecen de golpe en momentos estratégicos y se descuelgan con datos exóticos.



La realidad es que la plataforma de quienes se oponen a la LUC ha tenido enorme presencia en los canales de TV, y en los medios en general. Nadie puede afirmar que su postura contraria a esta ley ha sido silenciada, ignorada, o “tapada”, por las fuerzas del neoliberalismo y la oligarquía. Por el contrario, ha tenido más visibilidad esta visión que la de quienes defienden la ley, algo si se quiere razonable, ya que suele hacer más ruido quien denuncia que quien defiende algo.

Cuando estamos a más de un mes todavía del referéndum, es bueno que esto quede bien claro. Porque a medida que se recaliente esta campaña, seguro que volveremos a escuchar todas estas letanías victimistas, así como que se viene una remontada épica, que “el susto despertó al mamado” y todas esos delirios. Y ahora sabemos a ciencia cierta que, al menos lo del blindaje, es pura mentira.