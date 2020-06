El exitoso proceso de la ley

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mapa de ruta del gobierno, diseñado en el proyecto de ley de urgente consideración próxima a aprobarse, acaba de pasar exitosamente su primera prueba en el Senado y espera ahora igual éxito en la Cámara de Diputados.

Más allá de algún ruido, el proceso ha sido exitoso desde varios puntos de vista. Por un lado, consolidó una forma de trabajar por parte de una coalición de gobierno de cinco partidos con diferentes identidades. Por otro, comprobó que la forma en que el Presidente la mandó al Parlamento, estuvo correcta. Era una ley que por definición exigía ser debatida y aprobada en un corto plazo, pero nunca fue secreta y los primeros borradores se dieron a conocer ya en tiempos de transición y se apoyaban en el programa electoral acordado por la coalición.



Asimismo, respondía a la intención del presidente de que los miembros de la coalición (y también la oposición) la discutieran y si se consideraba necesario, la modificaran. Nunca hubo ni rigidez ni intransigencia. De hecho, se hicieron cambios que seguramente el presidente no hubiera querido, como quitar la propuesta de desmonopolizar Ancap. Se oponían a esa medida los colorados, Cabildo Abierto y también el Frente Amplio. Por lo tanto, se eliminó.



Por otra parte, el debate en el Parlamento dio una imagen positiva, más allá de algunas rispideces y choques inevitables. Era obvio que el Frente Amplio se iba a oponer: por algo es oposición. Era obvio que no iba a impedir que la ley saliera: por algo perdió las elecciones. Sin embargo tuvo incidencia en el debate, influyó en algunos cambios y se hizo escuchar. Así funcionan los parlamentos y los partidos minoritarios. Aún no votando una ley, pueden ayudar a que se parezca más a lo que esos partidos desearían.



Eso fue lo que ocurrió, al punto que en el Senado, al votarse artículo por ar-tículo, el Frente Amplio apoyó por lo menos la mitad de la ley.

En consecuencia, también en ese sentido el proceso viene siendo exitoso. Habrá que ver que pasará una vez aprobada. Algunos frentistas que ven en la ley una “regresión”, proponen ir a la consulta popular para derogar partes de ella. Sin embargo no todos entienden que eso sea conveniente. Si no pudieron ganarla en las cámaras es difícil que lo logren con una consulta. La ley propone temas que de alguna manera fueron plebiscitados con la elección nacional hace medio año. No sería buen negocio volver a perder en forma tan flagrante.



Los que sí se enojan y protestan son los dirigentes del Pit-Cnt. Por eso el jueves hicieron paro y una movilización cuyo éxito fue difícil de medir. Al estar recluida una porción importante de la población por la emergencia sanitaria, mucha gente ni se dio cuenta de qué era lo que pasaba.



La convocatoria fue en defensa de varias causas, pero la que realmente duele al Pit-Cnt es que la ley además de proteger el derecho de huelga, agrega el derecho a entrar a trabajar de los que no adhieren a la misma, y el derecho de los empresarios a tener control de sus empresas, pese a haber un paro.



Es un simple recordatorio de que un derecho no elimina al otro, que los tres tienen rango constitucional y que hacer huelga, un derecho innegable, no da permiso para atropellar otros derechos.



El movimiento sindical y algunos en la izquierda, están empeñados en mostrar que la ley es una monstruosidad. Pero les está costando convencer a la gente de que es así.



En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, se expresó con contundente elocuencia: “El Pit-Cnt tiene el derecho a movilizarse, como la mayoría de los representantes de la ciudadanía tenemos el derecho de aprobar la Ley de Urgente Consideración”. Y a renglón seguido se preguntó: “No queda claro qué es estar en contra de la LUC. ¿Es estar en contra de luchar contra el narcotráfico? ¿Es estar en contra de aumentar las penas a violadores? ¿Es estar en contra de la protección al personal de la educación? ¿Es estar en contra de ampliar pensiones para víctimas de delitos graves? ¿Es estar en contra de mayores controles a Sociedades Anónimas? ¿Es estar en contra de darle jerarquía al medio ambiente? ¿Es estar en contra del incentivo a las pequeñas empresas? ¿Es estar en contra de medidas que mejoren el acceso a la vivienda? ¿Es estar en contra de controlar el gasto público del Estado? ¿Es estar en contra de mejorar la educación? ¿Es estar en contra de generar mecanismos que mejoren el acceso a medicamentos de alto precio? ¿Es estar en contra de agilizar procesos de adopciones?”.



Más claro, imposible.