Ética mata manija

Ocurrió durante el reciente congreso del Pit-Cnt y es un logro que llama a la reflexión.

El sindicato de trabajadores policiales Sifpom, llegó a esa instancia bajo la amenaza de ser expulsado de la central sindical, tal como proponía la moción presentada por el Sindicato de Artes Gráficas (SAG). Pero sorteó ese obstáculo con una votación aplastante: 689 votos en contra de la expulsión contra 228 a favor.



El desencuentro del Pit-Cnt con los policías agremiados viene de larga data y no ha hecho más que agudizarse desde el cambio de gobierno nacional de 2020. Sin ir más lejos, el año pasado, una reñida votación de la Mesa Representativa logró suspenderlos por un rato, pero la medida fue rápidamente revocada.



Hay una evidencia incontrastable: el Sifpom, con nada menos que 11.000 afiliados, se ha convertido en una fuerza relevante dentro de la central. Se trata de un sindicato de carácter nacional, representativo de todas las unidades del Ministerio del Interior, que sigue creciendo, unas 200 nuevas afiliaciones al mes.



Para los radicales de izquierda que manejan la central como engranaje político-partidario, claramente este sindicato es una piedra en el zapato.



Alcanza con repasar algunos de los argumentos esgrimidos por el SAG para echarlos. Lo acusan de seguir “respaldando sin fisuras los desbordes policiales” y de que “la solidaridad de clase es una práctica desconocida para esta organización”. Por si fuera poco, les escandaliza que el sindicato policial se haya manifestado explícitamente de acuerdo con el articulado de la LUC relativo a seguridad.



El conflicto amerita dos vías de análisis: por un lado la pertinencia de las medidas de respaldo a la policía que incorpora la ley, respondiendo a una reivindicación histórica de los trabajadores del sector. Por el otro, hay que destacar la valentía de dirigentes y afiliados de Sifpom quienes -a diferencia de otros, que en el cuarto secreto votan una cosa pero en el gremio levantan la mano en defensa de lo contrario- no se dejan amedrentar por la prepotencia de las cúpulas y mantienen una ejemplar independencia de criterio.



Sin duda, la votación que consolidó al sindicato policial se logró por una pieza oratoria excepcional, que arrancó aplausos e incluso lágrimas de muchos asistentes. La representante rochense de Sifpom, Ana Sequeira pidió la palabra y empezó con una frase intencionadamente polémica: “Soy policía. Milica, como muchos dicen”. Pero agregó: “Más allá de sentirme ofendida o discriminada, me hace sentir digna, digna de cobrar mensualmente un sueldo que me lo gano y que no todos tienen ese privilegio”.



Y la verdad es que le asiste razón, cuando vemos a organizaciones de funcionarios que combinan intereses particulares y estrategias partidarias, a sabiendas de que con ello ejercen un daño a los sectores vulnerables que dicen representar.

Es patético que el mismo revolucionario de boliche que agravia a los agentes del orden, es a ellos a quienes recurre de inmediato, cuando alguien le roba la billetera o el celular.

Como los docentes sindicalizados que no han dudado en dejar a los niños sin almuerzo, por negarse a prever una mínima guardia gremial en los comedores escolares.



El conmovedor alegato de Sequeira a favor de la tolerancia y el respeto, fue aún más explícito: “No sabemos el significado de la palabra inclusión. Realmente lo ignoramos. Soy policía y maestra. Una laburante más de este país que lucha todos los días contra los prejuicios, contra los abusos (…) Protegemos sus casas, sus bienes más preciados. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de sus hijos, madres y abuelos (…) Ponemos nuestra vida delante de la de ustedes para protegerlos. Muchas veces, sin medir consecuencia. No hay democracia sin policías. La unidad se construye sin excluidos”.



Su discurso desnuda la fatuidad de los prejuicios que dividen a las personas en bandos irreconciliables. Es patético que el mismo revolucionario de boliche que agravia a los agentes del orden, es a ellos a quienes recurre de inmediato, cuando alguien le roba la billetera o el celular.



El simple pero profundo alegato de Sequeira, que levantó aplausos en ese territorio supuestamente hostil, debería servir para que los sindicalistas “clasistas” y sus amigos políticos de un Frente Amplio recargado de marxismo, pensaran un poco menos con esquemas ideológicos simplificadores y un poco más con valores humanistas.



Tal vez comprobarían que el esfuerzo que ponen en armar bardo contra la LUC merecería un mejor destino.



Porque cuando la ética resplandece, la manija se extingue sola.