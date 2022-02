Elecciones presidenciales en Francia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los próximos 10 y 24 de abril son las elecciones de primera y segunda vuelta presidencial en Francia. Pueden llegar a tener consecuencias relevantes para toda Europa y para el sistema de alianzas en Occidente.

Más allá del auge económico y político notorio de países de Asia, Francia sigue siendo uno de los grandes actores internacionales de peso mundial. En efecto, es la séptima potencia medida en PIB nominal; miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; principal socio de la Unión Europea junto a Alemania; protagonista dentro de la organización internacional de la francofonía, que es la comunidad de cerca de 1.000 millones de habitantes que usan el francés como idioma y de la que son miembros 49 Estados en el mundo; potencia nuclear aliada a Estados Unidos en la OTAN; principal referente económico, político, cultural y militar dentro del continente africano, sobre todo para varios países que la tuvieron como capital colonial hasta mediados del siglo XX; interlocutor privilegiado de países claves del norte de África y Medio Oriente; y finalmente principal potencia marítima con presencia en lugares tan alejados de París como Oceanía, Medio Oriente o América.



El escenario que las encuestas van delineando para la primera vuelta es muy novedoso para las características clásicas de este tipo de elecciones. Por un lado, los candidatos de izquierda son varios, pero ninguno alcanza ni siquiera el apoyo del 12% de quienes piensan ir a votar. Por otro lado, hay tres candidatos de derecha con peso parecido, en el entorno del 16%, y el actual presidente Macron se mantiene hace meses en el eje del 24% de intenciones de voto. Si este esquema no varía en los próximos dos meses, la mayor interrogante será qué candidato de derecha será el que enfrente a Macron en la segunda vuelta.



La respuesta no es sencilla ya que, si bien la definición de derecha para los tres mayores rivales de Macron resulta cómoda, en realidad hay diferencias importantes entre ellos. Por un lado, la candidata Pécresse cuenta con el apoyo del partido de derecha más clásico, pero su convicción europeísta es muy similar a la del actual presidente. Por otro lado, la candidata Le Pen conserva un peso relevante dentro de una extrema derecha que ciertamente ha intentado en estos años normalizar su discurso, pero tiene la espada de Damocles de haber ya perdido el balotaje de 2017. Y finalmente, el candidato Zémmour es la sorpresa que ha irrumpido con fuerza en este proceso electoral, pero nadie sabe si será capaz de sumar al resto del espectro de derecha para vencer a Macron en la segunda vuelta o si su opción terminaría en un fracaso en esa instancia.



La continuidad de Macron no aportaría ninguna novedad en la escena internacional. Sin embargo, una alianza de derechas liderada por Le Pen, y sobre todo por Zémmour, que alcanzara a ganar la presidencia, sería un terremoto político para Europa. En efecto, estos dos candidatos han puesto en tela de juicio la forma en la que avanza la Unión Europea: quieren menos federalismo y más “Europa de naciones”; buscan diferenciar claramente los derechos de los franceses de los extranjeros que residen en Europa; y con respecto a Estados Unidos y Rusia, plantean independizar a Francia del mando común de la OTAN a la vez que entablar un vínculo político y militar diferente con Moscú.

Francia sigue siendo uno de los grandes actores de peso mundial. El resultado de los comicios para Presidente será mucho más revolucionario de lo que se pueda creer, si el balotaje lo ganan Le Pen o Zémmour.



La relación con Alemania también sufriría consecuencias graves de ganar Zémmour o Le Pen la presidencia. Desde el punto de vista estratégico, ninguno de los dos está dispuesto a seguir soportando que Berlín sea el caballo de Troya que Estados Unidos tiene implantado en Europa para impedir una mayor autonomía militar y geopolítica del viejo continente. Desde el punto de vista económico, ninguno acepta que la política de la moneda común siga sirviendo sobre todo a los intereses industriales alemanes en desmedro de la competitividad exportadora francesa.



¿Acaso los comicios presidenciales en Francia significarán un cambio radical en la perspectiva de la Unión Europea, abriendo la puerta a un mayor protagonismo de los Estados-nación en la escena internacional, y dejando de lado lógicas federales sobre las que ha insistido Bruselas, tanto en lo sanitario, como en lo militar, lo financiero o lo económico? El resultado electoral de la primavera francesa será mucho más revolucionario de lo que cualquier desprevenido puede llegar a creer, si el que termina ganando el balotaje es Le Pen o Zémmour. Y hay serias chances de que eso sea lo que efectivamente termine ocurriendo.