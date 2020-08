Una elección en disputa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es el eslogan de la campaña para las elecciones departamentales del mes próximo de la candidata de la coalición multicolor para Montevideo, Laura Raffo, y describe una verdad que ha quedado semioculta en la difusión de encuestas: el Frente Amplio puede perder en la capital.

No es simple voluntarismo, al analizar bien algunos datos el amable lector quizá concuerde con nosotros en que la elección está abierta y, por lo tanto, en disputa.



En primer lugar, debe considerarse que aunque falta menos de dos meses para la elección, las particulares circunstancias en que se desarrolla hace que los montevideanos no hayan puesto su foco de atención en el tema, por decir lo menos. La epidemia de coronavirus, con sus consecuencias económicas sobre las empresas y los trabajadores, así como las sociales sobre la población más vulnerable, hace que las urgencias del día a día dejen poco lugar para atender otros temas.



Si a eso le sumamos la interrupción de la campaña que se había iniciado con rumbo a mayo y todo lo que sucedió en el medio es comprensible que las elecciones departamentales recién empezaron a cobrar algo de calor estas últimas dos semanas. La imposibilidad de realizar las típicas actividades para los candidatos tampoco contribuye. Después de todo un candidato se construye en contacto con la gente, y no es lo mismo una conferencia impersonal por Zoom que el irremplazable mano a mano.



En segundo lugar, y parcialmente como consecuencia del primer punto, las encuestas actuales no son demasiado relevantes. Reflejan más el pasado que el futuro y comenzarán a moverse, seguramente más rápido de lo esperado muy cerca de la elección. Si esto es así, nada está definido con las diferencias que hoy exhiben las principales encuestadoras.



En tercer lugar, Laura Raffo viene haciendo una muy buena campaña. Su presentación de propuestas ha sido innovadora y removedora, más en un departamento gobernado hace 30 años por el mismo partido, lo que resta toda credibilidad a las promesas que realizan los candidatos del oficialismo. Si no pudieron con la basura, la iluminación, el tránsito, los espacios públicos y hasta las veredas en tres décadas, no hay ninguna razón para pensar que esto pueda mejorar con un nuevo período del mismo partido.

En cuarto lugar, la ideologización extrema del programa de gobierno frentista, que llama a la resistencia contra el gobierno nacional desde Montevideo, va en el sentido exactamente opuesto a lo que debería procurar un gobierno departamental. Colaborar, planificar obras en conjunto, resolver los temas en clave nacional, son tareas inherentes a la función departamental. Lo que debe procurar el próximo intendente de Montevideo es lo mejor para los montevideanos, no atrincherarse en la fortaleza del Cerro para combatir a “la derecha” con leguaje inclusivo y lugares comunes.



En quinto lugar, los candidatos frentistas hacen mérito para ganar el puesto al peor candidato. Mientras Martínez confiesa que el estrés le hace perder la memoria, Cosse se atribuye la invención de la internet, Villar no logra explicar las acusaciones en su contra. Los tres tienen severas dificultades de comunicación, basta ver sus propios spots de campaña o alguna entrevista, justamente uno de los puntos fuertes de Laura Raffo que transmite con convicción y certeza sus ideas para Montevideo.

Podríamos seguir enumerando razones por las cuales, en definitiva, la elección no está definida. En el lapso que queda hasta el día de la elección recién empezarán a moverse las encuestas y podremos tener un panorama más claro de cuál puede llegar a ser el desenlace de esta elección tan particular que nos tocará vivir.



El gobierno nacional está en un excelente momento desde el punto de vista de la evaluación que realiza la ciudadanía, lo que seguramente llevará a la coalición multicolor a ganar intendencias mientras que el Frente Amplio perderá algunas. Si parte de ese viento de cambio llega a la capital del país seguramente terminaremos con una elección mucho más reñida de lo que muchos imaginan.



Para los montevideanos se abre, entonces, una etapa de reflexión. ¿Nos resignamos a vivir entre la basura, el tránsito caótico, un sistema de transporte que no funciona, espacios públicos vandalizados y la imposibilidad siquiera de caminar por las veredas? ¿No valdrá la pena apostar por un cambio también para Montevideo? Laura Raffo es una excelente candidata, cuenta con apoyo de seis partidos -algo inédito en nuestra historia- y capacidad y convicción para ser una gran intendenta. Sí, podemos.