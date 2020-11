Economía, pandemia y después...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para delante todo los que se pueda; para atrás todo lo necesario”, fue algo más que una frase del Presidente de la República en los albores del coronavirus en el país: fue una definición clara y concisa de cómo actuaría el gobierno uruguayo con los vaivenes sanitarios y económicos.

Covid y economía eran las grandes prioridades e iban a marchar entrelazados, aunque en sentido contrario. Y esa decisión nunca fue tan explícita como en los momentos que vivimos: el Covid que sube y la economía que se ve obligada al freno que llega con el cierre de fronteras y una sensible disminución para los recursos del país.



Veamos cuál es nuestra realidad económica y sanitaria.



1) Economía. Durante la campaña electoral de 2019, Lacalle Pou hizo la misma promesa que Tabaré Vázquez en el 2014: prometió no aumentar los impuestos. La diferencia -¡pavada de diferencia!- fue que Tabaré Vázquez un año después de haber alcanzado el gobierno, incumplió la palabra empeñada, se mandó, Astori mediante, un feroz ajuste fiscal que denominó cándidamente como “consolidación fiscal”. El actual Presidente, pese a la aparición de un virus feroz que acorrala al mundo y obliga a una catarata de gastos que eran imprevisibles, mantuvo intacta su palabra: los impuestos no se suben.



El gobierno se ha visto obligado a gastos cuantiosos e inesperados. Que por el momento no tienen techo. Y sus recursos son escasos, sobre todo porque tras quince años de gobiernos frenteamplistas que tiraron manteca al techo, las arcas quedaron no solo vacías, sino brutalmente endeudadas. Los últimos cinco años del FA se solventaron contrayendo deudas y las deudas hay que pagarlas (y siempre las pagan los mismos).



Ahora se agrega el tema de la industria turística que significó el año pasado ingresos por US$ 1.800 millones (en 2018, con Macri presidente en Argentina, habían estado por encima de los US$ 2.000 millones). Más del 50% de ellos tienen su origen en visitantes de la vecina orilla, luego -a bastante distancia- brasileños, y, más atrás, paraguayos y del resto del continente. Muy pocos de otras partes. Pero los riesgos para la salud de los uruguayos son enormes: los vecinos, por ejemplo, son de los peores de la clase en una competencia terrícola y los demás no andan muy lejos. Abrirlas, dejar que entren desde cualquier lado y con escasos controles es derecho viejo una invitación a la muerte y pensamos que eso no debería estar en la prioridad de nadie.



¿Cuál ha sido la actitud del Frente Amplio? Poner piedras y cascotes por el camino. Ninguna idea constructiva en todos estos meses. Críticas y más críticas, donde se destaca reiteradamente Mario Bergara que fue presidente del Banco Central entre 2008 y 2013, y entre 2015 y 2018, ministro de Economía en el periodo de 2013-2015 y subsecretario de Economía entre 2005-2008. Es decir, alguien bastante responsable del descalabro que se dejó como legado frenteamplista que parece olvidar cuál fue su responsabilidad. O Charles Carrera, siete años (2010-2017) con su pasado como Director General del Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, ese pope del auge delictivo. Penoso.



2) Sanitaria: se le ha perdido el miedo y hasta el respeto al virus. Si bien los que siguen afiliados a la seriedad de la libertad responsable son amplia mayoría, hay una minoría que ¿crece?, que amenaza y es capaz de dar vueltas unos números que son sorpresa en el mundo y orgullo para el país. Las recomendaciones y pedidos que vienen desde el gobierno son desoídas y cada vez aparecen más noticias en las crónicas policiales por la proliferación de fiestas en casas de familia, lugares públicos o centros privados donde se violan todas las normas que aconsejan los protocolos sanitarios.

En el mundo el récord de casos crece día a día y aquí en el Uruguay también (aunque a una escala muy menor). Las recomendaciones y pedidos del gobierno son ignorados por una minoría que amenaza a todos.

Los récords de nuevos casos se suceden día a día, crece el número de internados en los CTI y el médico infectólogo Álvaro Galiana, un referente en esta lucha contra el Covid que se ha manejado siempre con prudencia, ahora advierte que “pensamos que eso no nos iba a pasar y eso está generando la situación que tenemos ahora. Lo que estamos viviendo hoy, ese número de contagios, nos está generando una situación que de acá a 10 o 15 días pienso que vamos a tener más de 100 casos por día” y ahí se van a esfumar los hilos epidemiológicos que han permitido la lucha contra la pandemia y entraremos en el terreno del caos.



La “perilla” de la economía volverá a detenerse y el futuro será muy complicado. Más enfermos, más muertes y menos dinero.