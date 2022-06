La economía en marcha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche presentó ante el Consejo de Ministros los principales lineamientos de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal que el Poder Ejecutivo enviará el Parlamento mañana 30 de junio.

El nombre puede ser un tanto confuso porque, en realidad, lo que lleva por título rendición de cuentas 2021 son los cambios presupuestales que se introducen para el ejercicio 2023.

Es, al mismo tiempo, una oportunidad para revisar las proyecciones oficiales y presentar lo actuado en el año anterior, por lo que es una buena instancia para analizar lo actuado por el gobierno nacional y sacar conclusiones. Este lunes la ministra Arbeleche adelantó algunos datos muy importantes sobre los que conviene hacer foco para calibrar el momento que vive la economía uruguaya. En particular, actualizó la proyección de crecimiento del producto para el presente año, incrementando un punto la estimación anterior, llegando ahora al 4,8%, cifra que el país no veía desde hace mucho tiempo.



Este crecimiento, que se suma al experimentado el año pasado y al que seguramente tendremos el año próximo cercano al 3%, de acuerdo a los analistas privados, marca una etapa particularmente relevante para nuestro país, que no solo deja atrás la crisis de la pandemia en 2020 sino que se pone en un nuevo nivel de producto. Este dato, vale la pena tenerlo presente, no es una mera estadística, significa que los uruguayos habrán generado en esta etapa mucho más valor, más trabajo y mejores condiciones de vida para la sociedad en su conjunto.

Este año se crearán unos 40.000 puestos de trabajo más en nuestra economía. Si los sumamos a los creados el año pasado, estaremos cerca de 90.000 trabajos adicionales en la economía en este bienio.

La ministra Azucena Arbeleche adelantó otro dato muy significativo: este año se crearán unos 40.000 puestos de trabajo más en nuestra economía. Si los sumamos a los creados el año pasado, estaremos cerca de 90.000 trabajos adicionales en la economía en este bienio, lo que pauta lo acertada de la estrategia de priorizar la creación de empleos en este período tan complejo que estamos dejando atrás. Más allá de debates absurdos de dirigentes sindicales con empleos fijos y que en realidad nunca trabajaron en sus vidas y desconocen lo que es la falta de ingresos en un hogar, los datos son elocuentes y, afortunadamente, tenemos cada vez más uruguayos con empleos.



A su vez, la economía sale de la pandemia con mayor formalización del empleo, vale decir, más trabajos en blanco y menos en la economía informal, como señalara en varias oportunidades el ministro de Trabajo Pablo Mieres. Esto también es muy importante, no por los impuestos que pagan esos trabajadores sino por los beneficios que tienen para ellos y sus familias el empleo en blanco y la red de protección social que les brinda. Más empleo y más formalidad son caminos hacia una sociedad más justa e integrada, aunque se nieguen a aceptarlo quienes no miran la realidad sino que le buscan el pelo al huevo para criticar como deporte, desprestigiándose día a día a sí mismos.

Por cierto que el Frente Amplio desde la presidencia de Fernando Pereira viene desplegando una campaña sucia de mentiras a la que no le faltan adláteres. La Usina de Percepción Ciudadana es uno de estos inventos. Que este comité de base indisimulado realice una encuesta sobre si hay hambre en Uruguay habla por si solo. Alguna empresa compañera que comenzó recientemente a publicar datos de facturación sesgados y parciales para instalar la idea de que disminuye el consumo en nuestro país cuando las estadísticas oficiales -de objetividad incuestionable- dicen que volvió al nivel anterior a la pandemia en el primer trimestre del año, no es ajena a este panorama.



El oficialismo tiene a su favor la realidad, mientras que la oposición pretende instalar un relato falso. El gobierno nacional tiene el deber de comunicar mejor sus logros, lo que según versiones de prensa fue solicitado por el Presidente de la República a sus ministros. Es de tal grado la operación en curso liderada por la oposición política y sindical que puede ser exitosa en su prédica aún en contra de la realidad si se reacciona pasivamente por parte de la Coalición Republicana.



El país tiene muchas virtudes que exhibir y el gobierno logros importantes que mostrar, no hacerlo mientras se intenta bloquear exportaciones con paros criminales o se afecta la producción nacional con medidas arteras al tiempo que se acusa al gobierno de que llueva o salga el sol no es una opción. Es tiempo de defender lo logrado y plantear objetivos claros con una mirada hacia el futuro. Esto también, es ahora.