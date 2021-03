Un discurso histórico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Presidente de la República realizó este martes su primera rendición de cuentas, al cumplirse el primer año de su gobierno. Uruguay recupera de esta forma una tradición republicana muy importante.

Los gestos de los primeros mandatarios son acciones, tienen consecuencias reales y más cuando se anuncian medidas concretas y se marca un rumbo.

La tradición de que el primer mandatario rinda cuentas públicamente de su gestión está firmemente instalada en las democracias más sólidas del mundo. Es un acto en que el mandatario explica a sus mandantes, la ciudadanía que le otorgó la conducción temporal de sus asuntos colectivos, qué ha hecho con el poder otorgado. En los últimos años los gobiernos cumplieron con la Constitución enviando la Memoria del Poder Ejecutivo, un documento que nadie lee y que junta polvo en la Biblioteca del Poder Legislativo.



La asistencia al Palacio Legislativo también tiene una impronta particular, si se tiene en cuenta que la última realizada por Tabaré Vázquez fue un show montado en el Antel Arena con un costo de decenas de miles de dólares. La sobriedad republicana de la Cámara de Representantes va más a tono con las tradiciones de nuestro país que no debemos perder y en buena hora recuperamos.



No pasa desapercibido tampoco, en tiempos en que se crispa el debate político desde la izquierda, que el Presidente de la República haya sido saludado por la oposición política, aplaudido respetuosamente a su llegada y al finalizar su discurso, y hasta bien conceptuados sus anuncios por los elementos más razonables del Frente Amplio. Por cierto que también algunos utilizaron las redes sociales para criticarlo sin siquiera escucharlo, pero la baja política no se elimina por arte de magia.



En forma y fondo fue un gran discurso de principio a fin. En el comienzo, de índole más conceptual -podríamos decir incluso filosófico- volvió a las fuentes de su discurso de asunción, remarcando la importancia fundamental de la libertad como faro. La libertad en todos sus aspectos y como medida de la acción de gobierno: este será bueno si al final del período los uruguayos son más libres. Esta definición liberal del Presidente se puso a prueba con dureza durante la pandemia y su respuesta con la libertad responsable, cuando se presionaba desde el Frente Amplio y otros sectores para que se tomaran medidas prontas de seguridad (que no otra cosa era la cuarentena obligatoria), mostró su temple y convicciones.



En la biografía de Carlos Julio Pereyra escrita por el intendente Alejo Umpiérrez, el histórico dirigente rochano expresó: “Cuando busqué abstraerme de las ideas y sujetarme a la realidad, casi siempre cometí errores”. Esa sabiduría de Carlos Julio parece haber hecho carne en Luis Lacalle Pou que enfrentó la pandemia sostenido por sus convicciones más profundas y acertó.

El Presidente pudo exhibir que por primera vez en muchos años se cumplieron las proyecciones fiscales y de inflación, en el peor contexto imaginable. Esto genera certezas y abre un camino sólidamente cimentado para lo que viene, la recuperación y el crecimiento.

El repaso de lo realizado durante el primer año del gobierno fue abrumador: la mejora sensible en materia de seguridad, los cambios institucionales en el gobierno de la educación, la obra pública en infraestructura, hospitales, ambulancias, nuevas camas de CTI, inversión en vivienda, incremento y mejora de planes sociales, una mejora sideral en la regulación laboral, nueva estrategia de inserción internacional, creación del Ministerio de Ambiente, los planes del Ministerio de Turismo para enfrentar el cierre de fronteras y un largo etcétera sustentado en una política económica sensible y responsable. Las medidas sociales y económicas para atender la situación derivada de la pandemia, puestas en la lista completa que corresponde, también demuestra que la respuesta fue oportuna y contundente.



Finalmente en la parte de los anuncios no defraudó. Se otorgará un incremento importante en planes sociales y nuevas y relevantes medidas para apoyar a las micro y pequeñas empresas, manteniendo el rumbo y escuchando las propuestas de los socios de la coalición.



En definitiva el Presidente de la República Luis Lacalle Pou sigue demostrando que el 64% de aprobación que ostenta según la última encuesta de Cifra no es casualidad. El trabajo del equipo de gobierno ha sido intenso y los resultados están a la vista y sustenta la esperanza cierta de que lo mejor está por venir. Tenemos capitán, carta de navegación y el clima está mejorando.