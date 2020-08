Dineros públicos y auditorías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez se hace más perentoria la pregunta, ¿quién se hace responsable del dinero malgastado del Estado? ¿Quién se hace cargo de la plata tirada? ¿De las cuentas que no cierran en la administración pública, de los recursos ajenos dilapidados o desaparecidos?

Valores que no son pertenencia ni del jerarca de turno ni del funcionario que sea. Parecería que nadie. A pesar de que esto provoque daño al erario público, a pesar de que se estafe al contribuyente, que al final es de sus bolsillos de donde salen los caudales que sostienen al Estado y en buena medida al país.



Ante la falta de escrúpulos con que se han manejado los anteriores gobiernos del Frente Amplio, los comenzados con aquella parrafada inaugural tan aplaudida de Tabaré Vázquez en su primer gobierno, cuando categórico afirmó que “podrían meter la pata pero jamás la mano en la lata”, hay que tener claro que no solo se roba llevándose los pesos, o los dólares (en nuestra economía bimonetaria) a la casa o a su cuenta en Suiza. La malversación tiene muchas variables que arrancan todas desde un mismo núcleo; la indiferencia respecto a cómo se administra y se gasta porque, “total, no se trata de mi peculio”, el interés por enriquecerse, escalar, empoderarse (término a la moda) facilitar el acceso al poder, a su meta, por ambición pura y dura, política o de negocios o por mera codicia.



No hay semana o día, podría decirse, en que no aparezcan trazos de la ignominiosa forma en que se han malgastado los fondos de los uruguayos, como lo muestran las últimas revelaciones concernientes a la construcción del Antel Arena. Una obra caprichosa y monumental, a la medida de los designios de la expresidentaj de la institución telefónica, Carolina Cosse, que para nada responde a los cometidos de la empresa estatal, según su propia carta orgánica. Y aunque parezca de no creer, la señora se presenta hoy como candidata a la Intendencia de Montevideo por el FA. Pretende, de ser electa, convertirse en la administradora de las abundantes arcas de la comuna capitalina. Pobres montevideanos, qué nos tocaría esperar. De seguro que menos impuestos, tasas y multas, difícil. Y como no hay mejor defensa que el ataque, aunque las cifras rompan los ojos, la expresidenta de Antel refuta todo, al tiempo que denuncia ser víctima de una campaña en su contra.



Se olvida, parece, que el presidente Lacalle Pou nunca ocultó su decisión de hacer las auditorías que hicieran falta para clarificar el estado de situación. Las investigaciones en el Mides comenzaron en mayo pasado, el Ministerio de Educación y Cultura solicitó a la AIN un análisis externo del programa de alimentación escolar. También empezará una auditoría de carácter urgente en Ancap para evaluar la gestión desde el 2005. Sobre los negocios realizados por el ente en los últimos años.



Esta semana, Antel anunció el inicio de una auditoría para determinar el costo final del Antel Arena, inaugurado en noviembre del 2018. Se quiere conocer la disparidad enorme entre la suma inicial declarada de US$ 40 millones y los más de US$ 100 o 110 millones que habría costado finalmente, los que inclusive pueden seguir aumentando. Porque como dijo el actual subsecretario, Robert Bouvier, no saben cuánto se debe por el anfiteatro, porque se va pagando semestralmente, “pero es mucha plata”. Estiman que pueden faltar US$ 47 millones. Y lo peor es que su valor al día de hoy está tasado en menos que eso. El precio actual ha sido calculado en US$ 33 millones.

Se piden al auditor datos desde la preinversión a la puesta en funcionamiento y respecto a si hay otros costos asociados que no estén imputados en el complejo, así como los contratos con terceros y el análisis técnico y jurídico de todo lo concerniente a la compra. Tampoco habría que olvidar bicocas como la fiesta inaugural que salió unos US$ 200 mil. Interesa saber qué compromiso financiero tienen por delante. Lo cual no era fácil de averiguar ya que todo lo referido a dicho emprendimiento había sido declarado reservado por la anterior administración, hasta que finalmente el nuevo presidente, Gurméndez, levantó el velo de secreto imperante. Con una delicadeza inaudita, el Ministro de Industria Paganini dijo en rueda de prensa, que se pidió la auditoría porque “los números no están demasiado claros”.



Si bien en gobiernos de todos los colores ha habido abusos o deshonestidad, fue justamente enarbolando la bandera de la moralidad que la izquierda armó su discurso desafiante. Pero ha quedado demostrado que no era gigante pero tenía pies de barro.