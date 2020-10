Lo que dijo y no dijo Mujica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Qué personaje tan imprevisible como contradictorio puede ser el expresidente Mujica.

Por momentos ensucia malamente la cancha con comentarios desagradables rayanos con las guarangadas o la estupidez, por otro asume un papel de estrella que todo lo sabe y da cátedra al resto de los humanos y de golpe, sorpresivamente, abandona esos roles patéticos y se convierte en un ejemplo de estadista y político de alto nivel como ocurrió en el Senado de la República en oportunidad del pedido de desafuero al senador Manini Ríos.



Entre otras cosas Mujica reflexionó que “Yo no quiero ver a mi país como Argentina, partido. La verdadera verdad no está en esto (el desafuero). Yo entiendo que hay una decisión de carácter político y si yo estuviera de ese lado del gobierno la respaldaría porque normalmente en una sociedad hay que funcionar siguiendo todos los estamentos de carácter jurídico, pero hay circunstancias excepcionales donde las decisiones se toman por razones políticas", afirmó en otra instancia. Por ese motivo, planteó que "quienes están en el gobierno y con la responsabilidad del gobierno no pueden exponerse a una fisura jugados a la decisión que al final a favor o en contra puede tomar un juez. Es demasiado valiosa la estabilidad de un gobierno. No rompa la coalición, no se vaya por favor". Y tiene toda la razón del mundo, aunque se equivoca cuando busca justificarlo con su frase de que “lo político está por encima de lo jurídico”.



No hay dudas de ello, los promotores del desafuero tenían como objetivo terminar con el funcionamiento de la coalición republicana, hacerle perder al gobierno su gobernabilidad cuando apenas han transcurrido unos pocos meses de su asunción. Lo dijo con precisión Manini Ríos: "Estoy convencido de que acá hay una operación para dividir, fracturar, terminar con la coalición de gobierno, sacando del medio a uno de los que sin duda es uno de sus principales sostenedores. Es claro que el Frente Amplio jamás nos va a perdonar haber sido determinantes en su derrota electoral”.



Precisemos: que es una decisión política que la coalición mantenga y luche por su unidad, es elemental. Pero que quede claro que para ello no se privilegió “lo político sobre los jurídico”, sino que simplemente se aplicó el principio republicano de separación de poderes. Muchos creen que ese principio se aplica en defensa exclusiva del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado, porque aparece como el más débil. No es así. Olvidan que también las decisiones del Poder Judicial pueden afectar a los otros poderes y obstaculizar que cumplan con su cometido esencial, que es gobernar. Es más, existe la sensación de que “lo político por encima de lo jurídico” vino más bien con el pedido de desafuero del juez y el fiscal.



El Parlamento, sus integrantes, poseen fueros por la investidura que representan; son elegidos por voto secreto (y obligatorio). La raíz del fuero es el pueblo y los tiene el legislador como representante del pueblo. El pueblo es el que los designa. Pasar por alto esa voluntad expresada en las urnas es muy grave y, en este caso concreto, hubiera sido ubicar lo político por encima de lo jurídico.

Se equivoca Mujica cuando dice que en el rechazo del desafuero a Manini primó lo político sobre los jurídico. La sensación es que lo político sobre los jurídico estuvo en el pedido de desafuero del juez y el fiscal contra el líder de Cabildo Abierto.

Las exigencias judiciales por el caso Gavazzo se han convertido exclusivamente en una causa contra el excomandante Manini Ríos. Pero bastante clarita está la omisión de los superiores de Manini Ríos que podían haber corregido en su momento, con solo actuar con la debida responsabilidad. La omisión y el silencio se han convertido en los verdaderos responsables. Excluimos al Ministro de Defensa de entonces porque bien que se encargó de advertir a su superior y luego, lamentablemente falleció. Aunque está su carta renuncia, clara y explícita.



Nada dijo Mujica sobre la necesidad de profundizar esta falencia.



Acá no hay duda que la responsabilidad de lo ocurrido está en la Presidencia de la República de la época, que ocupaba -por segunda vez- Tabaré Vázquez. El mismo Presidente que años antes -en su primera Presidencia- no había dado importancia (y menos lectura) al Tribunal de Honor del caso Gilberto Vázquez en el año 2006. Ahora, Tabaré Vázquez -a pedido del senador Jorge Gandini- ha sido citado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta para “echar luz por qué esas actas no aparecieron durante 14 años y no se hizo el traslado a la Justicia de las mismas”.



Tampoco nada ha dicho sobre este punto Mujica.



Queda sí en pie el pedido del expresidente al senador Manini Ríos: “Lo que más me preocupa decirle, comandante, general, senador: se nos va el tiempo, la vida. Vamos quedando demasiado pocos de aquellos años; no le pido justicia, le pido que arrime verdades...”.