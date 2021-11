Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

>> QUE es comprensible que el sector de Eventos haya presionado por cambios en los protocolos, dado que en ese rubro los efectos económicos provocados por la pandemia han sido mayúsculos.



>> QUE al mismo tiempo, las malas noticias provenientes de Europa respecto del aumento de los contagios del Covid-19, la cepa Delta y ahora la que viene de África, no dejan de encender luces de alerta.



>> QUE la estrategia del gobierno, de la “libertad responsable”, permitió que los motores de la economía no pararan completamente y el efectivo plan de vacunación ha contribuido al presente clima de optimismo.



>> QUE la globalización de esta era indica que por más que haya un océano de por medio, no existe una muralla insalvable, así que una nueva campaña de concientización sería conveniente.