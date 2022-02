¿Deslegitimación a la Corte Electoral?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿La Corte Electoral flecha la cancha? El presidente del Frente Amplio (FA) responde en el último número de enero del semanario Búsqueda que sí: “eligen celeste. (…) A la gente no le gusta esto. No le gustó que nos dieran un plazo en plena pandemia, no le gusta que no nos den la cadena nacional.

A los republicanos no les gusta, independientemente del partido que voten”. Es una afirmación gravísima que no puede pasar desapercibida en el calor y la displicencia del verano. Primero, porque realmente es una tontería política mayúscula suponer que un color de una papeleta definirá el resultado de una consulta popular.



¿Tan baja es la valoración que tiene el presidente del FA de la cultura cívica del pueblo uruguayo, que cree que tal o cual color de papeleta terminará beneficiando o perjudicando a tal o cual causa ciudadana?



Baste el ejemplo de 2003 del referéndum sobre Ancap para contrariar su argumento: en esa ocasión, como ahora, la papeleta rosada era la que proponía la derogación y la papeleta celeste buscaba la ratificación de la ley. Pues ganó, y con mucha diferencia, la papeleta rosada. Pero a aquella dirigencia del FA, que en su inmensa mayoría apoyó la papeleta rosada, jamás se le pasó por la cabeza acusar a la Corte Electoral de parcialidad por causa de los colores de las papeletas. Se dedicó, en cambio, a argumentar para convencer a una mayoría del país.

Los partidos reunidos en la Coalición Republicana apostaron a la libertad responsable y no al encierro forzoso que reclamó el Frente Amplio. Por eso, la izquierda logró alcanzar las firmas que quería para promover su referéndum.



Segundo, porque el plazo que hubo en plena pandemia era el que correspondía de acuerdo a la normativa vigente. Aquí no hubo impedimento alguno para movilizarse y juntar las firmas para convocar a un referéndum. Sabido es que todo hubiera sido distinto si hubiera gobernado el FA, ya que la izquierda planteó afanosamente que el Uruguay transitara los caminos de los encierros forzosos y de las limitaciones a la libertad ambulatoria y de reunión. ¿Qué tarea proselitista podría haberse realizado con el FA en el poder, cuando la izquierda quería un estado de excepción que impidiera que la gente saliera de sus casas?



Pero nada de eso ocurrió ya que los partidos reunidos en la Coalición Republicana (CR) apostaron a la libertad responsable. Y es por ello que, finalmente, la izquierda logró alcanzar las firmas que quería para promover su referéndum. Ningún derecho se violó y la oposición pudo, libremente, hacer el ejercicio de movilizarse a lo largo de varios meses en contra de 135 artículos de una ley ampliamente respaldada en el Parlamento.



Tercero, porque Pereira confunde libertad de expresión con obligación de tener a su disposición la cadena nacional. El criterio del Ejecutivo cambió con relación a la práctica de los quince años de gobiernos del FA. Pero no por ello es menos democrático, ni es autoritario: aquí todo el mundo puede seguir diciendo lo que le parezca, incluso en los medios de comunicación públicos, y eso no quiere decir que se haya perdido calidad republicana.



Finalmente, el tremendo error conceptual de Pereira hace que arremeta sin razón alguna contra la Corte Electoral, con la pretensión de definir quién es republicano en función de su intelectualmente menguado y políticamente sesgado criterio ideológico. Tiene que quedar bien claro: la Corte Electoral no ha flechado nunca la cancha y es garantía institucional sustantiva de nuestro orden democrático. El republicanismo de nuestro país es enorme y los reproches de Pereira están profundamente equivocados.



El presidente del FA está estrenando su cargo, pero no es por ello un hombre sin experiencia política.



Sin embargo, el problema es que desde su pasado sindical ha generado un discurso de confrontación y desgaste hacia los partidos que hoy conforman la CR, que termina excediéndose al punto de poner en tela de juicio instituciones sagradas de nuestra República como son, por ejemplo, la Corte Electoral y su imparcialidad.



¿O acaso el presidente del FA, previendo ya que pueda fracasar su iniciativa de referéndum, está queriendo instalar la duda sobre la imparcialidad de los resultados que llegarán en la noche del 27 de marzo, poniendo desde ya en tela de juicio a la autoridad máxima en la materia que es la Corte Electoral? Si así fuese, estamos ante una irresponsabilidad política enorme de alguien que, rápidamente, estaría mostrando no estar a la altura de la importante responsabilidad partidaria con la que lo ungió la ciudadanía frenteamplista.



A la Corte Electoral se la respeta y se la legitima siempre, porque su labor y seriedad institucional así lo merecen. Que Pereira no juegue irresponsablemente con fuego.