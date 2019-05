El desgaste entumece

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando un gobierno entra en una espiral de desgaste, sus reflejos se entumecen. Los integrantes de ese gobierno, sus dirigentes partidarios y quienes lo representan en el Parlamento, dicen cosas sin darse cuenta de sus consecuencias, cometen errores pero son incapaces de verlos, están convencidos de que su discurso es aceptado y no se dan cuenta que ya nadie los escucha.



La semana pasada el país vio un ejemplo concreto. Un referente ineludible del gobernante Frente Amplio, que fue presidente en el período anterior y que mantiene un grado de popularidad (pese a que está en notorio retroceso) como José Mujica, dijo un disparate imperdonable. Aún peor fue la enmienda.



Ante la tragedia que vive el pueblo venezolano, enfrentado a un tirano despótico y en lucha desesperada por recuperar su libertad y democracia, Mujica no tuvo otra idea que aportar una reflexión frívola, propia de la tilinguería que caracteriza a quienes ya han perdido todos los puntos de referencia.



“No hay que ponerse delante de las tanquetas” dijo el expresidente ante una consulta periodística el día mismo que ocurrían los hechos. Para él, era lógico que las tanquetas militares que reprimían una manifestación, atropellaran en forma salvaje a los que estaban en esa marcha. “Si usted sale a la calle, se expone”, agregó como única aclaración.



Después, al rato, se dio cuenta ya no del disparate que dijo, sino de que ello dañaría su bien construida imagen internacional. Intentó aclarar sus propios dichos y logró incluso que algunas crónicas entretejieran sus aclaraciones con la declaración original, para que nada pareciera tan grave. No lo logró.



Es que lo que quedó es lo que de veras piensa sobre la dictadura venezolana. Ella tiene derecho a reprimir, la gente no tiene derecho a protestar. Solo que antes se hubiera cuidado y ahora, entumecidos sus reflejos por el desgaste de tan prolongada estadía en la cumbre, dice lo primero que le viene a la mente, al igual que tantos otros oficialistas.



Esa misma desubicación se ve en como algunos pretenden descalificar a sus adversarios en este año electoral. Sueltan la primera idea que se les viene a la cabeza y ni cuenta se dan de que no cayó bien ni siquiera entre los suyos.



Se vio también con los malos reflejos del presidente de la República, ante la reciente situación creada con las Fuerzas Armadas.



Firmó algo que supuestamente no sabía de que se trataba (he ahí un primer traspié), o que sí conocía pero apostó a que con un rápido “cajoneo” nadie se percataría de la gravedad del tema. Ese sería su segundo traspié: nunca se le ocurrió pensar que había periodistas haciendo su trabajo y que iban a exponerlo. Se creyó impune y pensó que se saldría con la suya.



Una vez expuesto (ya sea el “cajoneo” o que no supiera), trasladó las culpas a terceros para hacer parecer que reaccionaba con firmeza. Pero no engañó a nadie. Su pedido de renuncia al ministro de Defensa quiso ser un reproche por que éste no lo había puesto al tanto. En menos tiempo que canta un gallo se supo que no era así, que el ministro había informado debidamente a la secretaría de la Presidencia sobre lo que implicaba ese documento que el presidente firmó y guardó calladito.



Nada le salió bien. Quedó al desnudo ante la población en cada uno de los pasos que dio. Mascullando entre dientes los frentistas fieles trataron de cubrirlo, pero tampoco lo lograron.



Sorprende la facilidad con que se cometen errores y la liviandad con luego se los explica o se los disimula. Pero ese es el resultado de estar demasiado tiempo en el poder; aísla al gobernante del mundo real.



Los dirigentes sindicales, que no siendo parte del gobierno actúan como si lo fueran, también se muestran insensibilizados. Este 1º de mayo, con un acto y luego un mensaje en cadena, mostraron que les importaba más defender a un gobierno desgastado que reivindicar los reclamos de los trabajadores. Y tan anestesiados estaban que los días previos al acto se enfrascaron en un trifulca que hicieron pública sin pudor alguno. Fue como si para tener una discusión íntima, se hubieran encerrado en un habitación sin percatarse que estaban abiertas de par en par, todas las ventanas y las puertas. Eso antes, no sucedía.



La lista de desatinos es más larga y ella pone en evidencia cuan desubicado está un oficialismo profundamente desgastado. Los síntomas son claros y ayudan a entender una cosa que siempre fue obvia, y sin duda sabia, para las democracias: la saludable práctica de la alternancia en el poder.