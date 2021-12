El derrotismo como ideología

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay claves conceptuales en la ideología colectivista de izquierda que revelan arraigados prejuicios. El más típico es el pobrismo.

“El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica”, es una frase que se atribuye al argentino Mariano Grondona y que sintetiza en forma ejemplar una notoria paradoja: ¿luchan de verdad por la superación de la pobreza o más bien la utilizan como excusa para avanzar contra la iniciativa privada que, está demostrado, ha sacado a más gente de esa condición que todos los intentos de planificación estatal de la historia?

En los argumentos que esgrime el Pit-Cnt y su brazo político Frente Amplio, en rechazo a la Ley de Urgente Consideración, hay mucho de eso: la aplicación de paradigmas alejados de la realidad, pero funcionales a sus prejuicios ideológicos. Un pesimismo tanguero que trasunta la falsa convicción de que cualquier cambio siempre será para peor.



Prueba de ello son los supuestos “desalojos exprés” que denuncian con bochornosos spots televisivos. La LUC no modificó en nada el sistema de contratos con garantías ni la extensión de plazos para desalojo y lanzamiento. Lo único que hizo fue agregar una opción que ya se estaba dando en la práctica: personas que optaban por suscribir contratos sin presentar garantía, comprometiéndose de común acuerdo con el propietario, a alquilar durante un plazo acotado.



Pues bien: a través de la lente pobrista de los impugnadores de la ley, ese acuerdo entre partes se trata de vender como un sistema que forzará a los inquilinos a abandonar la vivienda contra su voluntad. Pretenden hacer creer que el mecanismo es obligatorio, en lugar de una mera alternativa a implementar solo si conviene a unos y otros. Intentan convencer de que la persona que decide utilizarlo, inevitablemente quedará sin trabajo y será echada de su casa por un capitalista explotador que gozará dejándola en la calle. Parten de un prejuicio derrotista: que la gente no puede ejercer la libertad de contratar con menos trabas, porque seguro le va a ir mal en la vida.



Y con las críticas a la portabilidad numérica de la telefonía móvil, aplican exactamente el mismo prejuicio, pero ahora relacionado con una empresa estatal.

Los cambios prometidos por la coalición republicana solo llegarán en su totalidad cuando, más allá de conflictos puntuales, los uruguayos encaremos al fin la madre de todas las batallas: la cultural. Muchas de las objeciones de la oposición no resisten un curso básico de economía.

Dicen que la libertad que dará la ley a los usuarios de cambiar de compañía proveedora sin modificar el número de teléfono, perjudicará a Antel porque le hará perder clientes, ya que supuestamente dejarían de quedar cautivos por esa razón. Y la réplica que merecen recibir por ese prejuicio es de una obviedad absoluta: ¿quién les dijo que Antel perderá clientes y no ganará otros nuevos? ¿Por qué presuponen que una empresa de semejante fortaleza institucional no es capaz de retener e incrementar su volumen de usuarios a través de acciones de marketing innovadoras, aprovechando justamente esta medida, que derriba una barrera de acceso?



Como en el túnel del tiempo, el frenteamplismo conservador reitera aquí las críticas a la liberalización del mercado de seguros de la lejana década del 90 del siglo pasado. Siguen soñando con empresas públicas monopólicas, engordadas por la ineficiencia en que degenera la falta de competitividad. Dicen defenderlas contra una conjura privatizadora, sin entender (o haciéndose los que no entienden) que el rol del Estado no es en este caso alivianar el trabajo de sus funcionarios, sino procurar que el ciudadano reciba mejores servicios a menor costo. Y nada como la competencia para que las compañías optimicen la calidad de sus prestaciones, incluida la propia Antel.



Por eso insistimos en que los cambios prometidos por la coalición republicana solo llegarán en su totalidad cuando, más allá de conflictos puntuales, los uruguayos encaremos al fin la madre de todas las batallas: la cultural.



Muchas de las objeciones de la oposición político-sindical no resisten un curso básico de economía.

Quien sigue haciendo demagogia barata, oponiendo los “malla oro” al “camión de los rezagados”, se vale de esas falsas oposiciones porque habla a un sector desinformado, que desconoce reglas elementales del funcionamiento económico. ¡Enseñémoslas desde la escuela!



La política de zócalo no va a cambiar hasta que no se combatan tales prejuicios. Si no avanzamos en ello de una vez por todas con rapidez y rigor, no nos extrañemos de que hoy o mañana aparezca un Milei uruguayo que vocifere verdades esenciales, pero llevándose puesto al sistema político, con ese inquietante discurso populista que habla de castas, leones y corderos.