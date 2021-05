Derechos y más derechos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La función del abogado, ya se sabe, es defender el caso de su cliente. Su objetivo de máxima es lograr el beneficio de su representado. Cuantos más casos de éxito tenga en su haber, mayor será su prestigio, su clientela y su ascenso profesional.

Y en la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar se enseña, tal como lo indica su nombre, a litigar.



Por todo esto, nadie puede sorprenderse de la cara triunfal, tras la noticia afirmativa respecto de su demanda, del Dr. Juan Ceretta, patrocinador de una causa en la que los defendidos eran una joven mujer y sus pequeños hijos a los que les llegó una orden de desalojo de su precaria vivienda. El abogado fue notificado de la decisión de un Tribunal de Apelaciones ratificando la sentencia de primera instancia que obligaba al Ministerio de Vivienda a otorgar una casa a una familia que vivía en malas condiciones en el asentamiento Nuevo Comienzo, al oeste de Montevideo. Este fallo es uno de los tres en los que la Justicia de primera instancia obliga al Ministerio a dar viviendas a familias afincadas en el mismo asentamiento. Algo que no es de extrañar, cuando por Internet se pueden leer anuncios en el portal de Red21, de la Clínica de Litigios de la Udelar, donde se ofrece este tipo de servicio.



Llegados a este punto, se abren varios canales para un complejo debate. Por un lado, ¿qué persona con un poco de empatía por el otro, no desearía que gente que se encuentra en condiciones tan tristes como la de no tener un techo propio y para peor con varios hijos a cargo, no se solidariza con ellos antes esa dura situación? Pero las cosas no son tan simples y no alcanza con felicitarse por un fallo favorable. Así como en el Parlamento es absolutamente reñido con las buenas prácticas legislar para casos específicos, o como vulgarmente se dice, con nombre y apellido, y las leyes hay que elaborarlas pensando en el bien común y no en el particular, el Presidente de la República y el Ejecutivo tienen la responsabilidad de gobernar para la sociedad entera. Así se arman las políticas públicas y los planes de gobierno. De acuerdo a ello se pergeñan las estrategias, las metas y los presupuestos. Por lo tanto, “el derecho” a la vivienda invocado no es plausible. Con ese criterio, ¿cuál sería la función del Ministerio de Vivienda si el que decide quién recibe una casa es el Poder Judicial? A cualquier habitante de la República que reclame ¿el Estado debe proporcionarle una residencia?



Por lo tanto, la actuación del Tribunal no solo choca con el debido respeto a la separación de los poderes, sino que envía un mensaje muy pernicioso para el orden establecido. La prueba está, que ya hay más de una decena de pedidos de medidas de amparo en camino, según lo dicho por la propia ministra Moreira.



Por último, pero no menos importante, aquí también entra en juego el derecho de propiedad, elemento sustancial de una democracia republicana, tal como figura en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, y que dice en el artículo N° 1: Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. y en el N° 2: Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto tras el pago de una indemnización justa.

Dado que el predio ubicado en la zona obrera del barrio Santa Catalina tiene propietario, es de recibo que este se haya presentado ante la Justicia Penal y haya hecho juicio. Por robo de energía eléctrica y para desalojo de los ocupantes. O sea, la cartera debería expropiarlo para construir una morada a los desalojados, a resultas del fallo, si no tiene posibilidad de ofrecerles otra opción.



Ante la eventualidad de que sigan apareciendo reclamos semejantes a partir de estos antecedentes, es comprensible que el Ministerio apele la resolución judicial, por entender que es “ilógico y materialmente imposible” entre- gar viviendas a todos los que se presenten ante la Justicia para conseguir habitación.



En marzo la ministra del MVOT Irene Moreira anunció que a pesar de la estrechez de recursos debida a compromisos presupuestales asumidos por la Administración anterior, además de los efectos económicos de la pandemia, el objetivo para el período actual de gobierno es aumentar en un 30% la edificación de soluciones habitacionales. El año pasado se entregaron 8.000 soluciones habitacionales y cuenta con un presupuesto quinquenal de US$ 1.250 millones a ser utilizados para paliar el gran déficit habitacional que ha ido creciendo a lo largo de los años. A nivel nacional hay 619 asentamientos, 66.000 viviendas donde viven 175.000 personas.