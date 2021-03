“Derecho” a no informar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 8 de marzo, en un ámbito del espacio público, como lo es el medio de la avenida 18 de Julio, participantes de una celebración por el Día Internacional de la Mujer expulsaron al equipo del informativo Subrayado (Canal 10) que realizaba la cobertura periodística del acontecimiento.

Primero, una supuesta organizadora comunicó a los periodistas que no les darían “consentimiento” para ejercer su labor. Luego, algunas manifestantes corearon la consigna “la prensa burguesa no nos interesa” y tanto la periodista a cargo, como el camarógrafo y el productor presentes, recibieron diversas y crecientes muestras de hostilidad. Incluso hubo quienes gritaron “fuera machos fuera”, en alusión al género de dos de los trabajadores del canal.



Hasta ahí, el hecho fue patético pero también esperable, habida cuenta del fundamentalismo con que actúan algunos grupos radicales muy minoritarios, que en nada empañan con sus desbordes las más que legítimas y justas reivindicaciones feministas, en un país como el nuestro, aún afectado por la inequidad de género en múltiples aspectos.



El problema no fue tampoco la decisión del programa de cancelar prematuramente la cobertura: era evidente que el interés periodístico del evento no ameritaba poner en riesgo a los tres profesionales así expuestos.



Lo verdaderamente grave fue una desafortunada justificación de la conductora del informativo, la periodista Blanca Rodríguez, proferida apenas ocurrieron los hechos: “No hay por qué estar donde no quieren que estemos. La gente tiene derecho a que no estemos”.



Que el lector lo tenga claro: no vamos a sumarnos desde aquí al linchamiento virtual que se perpetró en el lodazal de las redes sociales, donde se ha faltado el respeto a esta prestigiosa comunicadora con la proverbial impertinencia y cobardía de los opinantes anónimos. Prácticamente no existe comunicador que, en vivo, no haya cometido algún gazapo o proferido un comentario del que se arrepienta luego, y más en un contexto como este, en que la periodista temía por la seguridad de sus compañeros de tareas.



Más que criticarla o teñir de partidarismo un error puntual, lo que nos interesa es analizar las implicancias de su comentario.



Es más que obvio que el rol del periodista no puede ser retirarse de donde no lo quieren, sino al revés: su misión consiste siempre en hurgar en todo aquello que algunos preferirían mantener oculto. Desde Bernstein y Woodward hasta el malogrado fotógrafo argentino José Luis Cabezas, la historia de la profesión enseña innumerables evidencias al respecto.



Intentando comprender qué mueve a un comunicador a opinar lo contrario, como en este caso, interpretamos que se trata de un sistema de pensamiento muy en boga últimamente, que somete la sagrada libertad de expresión al aparente buenismo de algunas causas.

Ante una opinión pública infectada de polarizaciones, se incurre en el error de evitar la confrontación, con tal de no resultar antipáticos a quienes se victimizan desde posiciones contestatarias. De esta manera el periodista, cuya función consiste justamente en problematizar la realidad en lugar de simplificarla, cae en la trampa del blanco y negro y termina traicionando su propia función esclarecedora.



Felizmente ya no estamos en aquella tierra purpúrea en que se fusilaba y degollaba a la gente por el color de un cintillo, ni tampoco en el de la guerrilla tupamara y el posterior totalitarismo militar. Pero a nivel intelectual, muchos siguen aferrados a sus propios paradigmas y sustituyen convicción por prepotencia. Los barrabravas ideológicos levantan sus dedos acusadores, y los acusados se repliegan, suponiendo que con ello no serán censurados, sin comprender que lo que consiguen es envalentonarlos aún más. Seguir arrinconando a la sociedad abierta en beneficio de los intolerantes y aplastando el debate de ideas a fuerza de gritos y bravuconeos.



Mucho más grave que el mal momento de una periodista sometida a una situación de estrés, es el silencio de las organizaciones feministas que convocaron a esa jornada, quienes deberían ser las primeras en deslindar responsabilidad de la actitud censora y agraviante del pequeño grupo que protagonizó la refriega.



La gran batalla de hoy es la del librepensamiento.



Quienes compartimos el apego republicano a las reglas de juego democráticas, más allá de naturales discrepancias, tenemos la obligación de defender el valor de la libertad contra cualquier mesianismo que pretenda avasallarlo.



Porque nadie tiene derecho a exigirle a un periodista que no informe o a un ciudadano que no exprese su opinión libre y clara.