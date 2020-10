Un debate de estos tiempos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El debate del martes entre los dos aspirantes a la Casa Blanca, Donald Trump y Joe Biden, concitó atención global. No era para menos, ya que la presidencia de Trump ha sido uno de los hechos más disruptivos políticamente de este siglo XXI.

Ha puesto patas arriba todas las reglas comerciales y de política exterior del mundo, y por ello no hay nadie en el mismo que no tenga una opinión formada, y por lo general muy fuerte, sobre lo que puede (o quiere) que ocurra, en la primera potencia del planeta.



Ahora bien, quienes hayan observado el desarrollo del debate entre Trump y Biden, habrán sentido una profunda decepción. El mismo fue, sin dudarlo demasiado, uno de los hechos más deprimentes que ha padecido la política de los Estados Unidos en las últimas décadas, con un Presidente en funciones que se dedicó a interrumpir, a faltar el respeto al contrincante y al moderador, y convirtió el evento en un cruce de insultos y reproches que no aportó nada constructivo a nadie.



Si su estrategia, ante su mala posición en las encuestas, fue mostrar que podía hacer lo que quería, y “llevarse puesto” a Biden, en los hechos tuvo éxito. Claro que a costa de la imagen y el respeto a su investidura. Los Hamilton, los Adams, los Lincoln y hasta los Reagan de la historia, deben estar todavía moviendo la cabeza anonadados ante semejante “show”. Y en lo que ha derivado la política de ese país modelo que supieron desarrollar.



Ahora, quienes vivimos en otros lados del planeta, principalmente en América Latina, difícilmente nos podamos sorprender o indignar demasiado ante el asunto, salvo por ese fenómeno raro de que siempre esperamos más de los políticos del “primer mundo”. Todos hemos padecido de una u otra forma liderazgos mesiánicos, prepotentes, y que usan la agresividad para ocultar su falta de propuestas. Pero hay algo más que también merece ser comentado.



Quienes veíamos a Biden balbucear incrédulo ante las arremetidas de Trump, bien podíamos sentir que estábamos ante un “déjà vu”, de un momento que fue una inflexión en nuestra política. Hablamos de cuando el expresidente José Mujica espetó aquel “no se nabo, Néber”, durante una entrevista.



¿Por qué? Porque al igual que Biden y el moderador, Araújo quedaba en falsa escuadra ante alguien que irrumpía con formas que violentan todos los códigos que habían regulado la actividad política y periodística hasta ese momento. Personas que se consideraban por encima de esas reglas mínimas no escritas de decoro y respeto mutuo, al punto que el shock es tan fuerte que no atinan a responder en tiempo y forma.

El debate entre Trump y Biden muestra el momento de inflexión que viven las sociedades actuales en materia de política y comunicación.

Al igual que pasó con Mujica en su momento, una sociedad que atraviesa algún tipo de circunstancia traumática de fondo, tropieza momentáneamente con liderazgos que abrevan en la falta de respeto, en la prepotencia, y por un tiempo no logran desarrollar los anticuerpos necesarios para darse cuenta de lo nefasto de ciertas actitudes. Y que hay códigos de respeto que podrán parecer almidonados o excesivamente formales, pero que son parte imprescindible de un sistema democrático.



Pero lo de Trump tiene algo que lo potencia todavía más. Y tiene que ver con que su forma de liderazgo y de hacer política, calza a la perfección con una opinión pública exasperada, desinformada, y con el daño severo producido a su mirada crítica por las nuevas formas de comunicación que están en boga desde hace ya unos años.



El fenómeno de internet, las redes sociales, y su ficción de horizontalidad extrema, llevan a que la gente busque liderazgos de ese tipo. Liderazgos que aparentan honestidad brutal, que dicen lo que el hombre de la calle diría en una circunstancia de ese tipo, y que no pierdan el tiempo en frivolidades retóricas o argumentativas. Es todo ya, y como a mí me gusta.



El problema es que así no se construyen democracias sólidas, y países exitosos. La democracia se basa en el principio de que nadie tiene una verdad absoluta, y el camino más eficaz para el desarrollo de una sociedad se genera por el intercambio honesto y respetuoso de la gente que está más formada para hablar de los temas. Esa es la razón de ser del Parlamento, por ejemplo, y no la versión actual donde cada legislador va con su discurso fijo, y a acatar lo que ordena su partido. Necesitamos líderes educados, que manejen información, que sepan lo que pasa en el mundo, y dialoguen para encontrar caminos que nos mejoren la vida a todos.



Si la democracia más estable y próspera del planeta muestra estos síntomas, qué podemos esperar los demás.