La cultura y una inequidad sistémica

En vista de la escalada de contagios que ha acaecido en las últimas semanas, la decisión de la intendenta Cosse de suspender los servicios culturales municipales es absolutamente compartible.

Está claro que cualquier instancia de aglomeración de personas que pueda cancelarse, sin afectar la economía y las fuentes de trabajo, será siempre positiva en el actual contexto sanitario.



Nuestra opinión, entonces, no va por el lado de cuestionar esa atinada resolución, sino por reflexionar sobre la manera como esta pandemia echa luz acerca de la indudable diferencia entre trabajadores públicos y privados, con atención en este caso a quienes producen cultura.



Las artes escénicas y la música, en tanto actividades de ejecución presencial, representan un aporte de enorme importancia para la sociedad. Lo fueron en el momento de mayor confinamiento, cuando los artistas uruguayos, en un acto de generosidad que merece destacarse, ofrecieron gratuitamente sus creaciones a través de las redes sociales. Nadie duda que el goce estético que brindaron a miles de compatriotas confinados en sus hogares constituyó un apoyo espiritual de primera magnitud para superar las consecuencias afectivas de esa dura situación.



La pandemia genera una clara línea divisoria entre los artistas que cuentan con contratos con el Estado (músicos, bailarines y actores, tanto del estatal Sodre como de las departamentales Filarmónica y Comedia Nacional), que les aseguran la continuidad del cobro de sus haberes aun cuando no ejerzan, y quienes dependen pura y exclusivamente del mercado consumidor de sus propuestas. Este último sector es a todas luces el más numeroso y dentro de él, existen niveles alarmantes de informalidad, que quedaron al descubierto cuando se decretó la emergencia sanitaria y merecieron enérgicas acciones paliativas del Ministerio de Educación y Cultura, a través del Fondo Solidario "Ruben Melogno" y del de Trabajo y Seguridad Social, mediante compensaciones económicas puntuales.



La colocación "en modo pausa" de los servicios culturales municipales, como bien dijo la Intendenta, prioriza la salud de esos artistas y sus públicos.



Pero al mismo tiempo acentúa la percepción de indefensión de quienes se mueven en el ámbito privado: si el gobierno nacional decidiera que también deben suspender sus espectáculos, les crearía un nuevo perjuicio económico, porque sus ingresos dependen pura y exclusivamente de las entradas que venden.



Y la verdad es que la administración Lacalle mucho ha hecho por apoyar a ese enorme sector de nuestra economía creativa: fuimos el primer país de América Latina en reabrir las escuelas de formación artística (en julio de este año) y las salas de espectáculos (a partir de agosto), con inevitables limitaciones de aforo.



El ministerio conducido por Pablo da Silveira también logró que la autoridad sanitaria aprobara una fase 2 de los protocolos, que flexibilizó las exigencias de distanciamiento físico entre actores y bailarines (sin la cual no podríamos habernos fascinado con ese gran logro artístico que es el ballet La Tregua, por ejemplo), además de obtener beneficios concretos para las salas teatrales, como exoneraciones de cargos fijos y por potencia de UTE y de los costos de Tickantel sobre las localidades adquiridas vía online.

La pandemia es una prueba más de la inequidad ya sistémica en nuestro país, entre quienes trabajan para el Estado y quienes están a la intemperie en un ámbito privado siempre cambiante y riesgoso.

La autoridad sanitaria tendrá la última palabra; solo hay que ser conscientes de que la medida adoptada para los servicios culturales municipales no tiene costo social, pero si se aplicara una restricción similar a los privados, sí lo tendría, y sería altamente oneroso.



Las redes se han poblado en estos días de diatribas contra los sindicalistas de COFE, justamente por exigir al gobierno la continuidad de privilegios que ni la situación económica heredada ni la emergencia sanitaria permiten sostener.



Pero felizmente, la actitud de los artistas presupuestados por el Estado es muy distinta: son conscientes de que han quedado a salvo de la indefensión económica, y por tal motivo, tanto actores de la Comedia Nacional como músicos y bailarines de la Filarmónica departamental y el Sodre han sido muy activos en la generación de propuestas artísticas a través de internet. Desde ahora, los que dependen de la Intendencia podrán y deberán hacer lo mismo.



Y a futuro, el país tendrá que resolver esa inequidad sistémica entre públicos y privados. Porque también en la cultura hay que defender al "malla oro".