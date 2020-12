Cuarenta años del “NO”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes se conmemoraron 40 años del histórico plebiscito en que el pueblo uruguayo rechazó la propuesta de reforma constitucional promovida por la dictadura.

Fue un acto heroico de un pueblo con profundo apego cultural a la democracia que sobrevivió los años oscuros en que debió enfrentar desde la adversidad una etapa particularmente compleja de nuestra historia.



La dictadura que había comenzado en 1973 hasta el año 1980, se creyó con suficiente fortaleza para convocar a un plebiscito que en buen romance, proponía la institucionalización del régimen. Es necesario señalar que un buen número de uruguayos, de buena fe creía que la aprobación de la Constitución propuesta establecía un camino de retorno a la democracia más rápido que su rechazo, lo que no debe olvidarse para ser fieles a la verdad histórica.



La campaña hacia el plebiscito estuvo pautada por grandes hitos, como las primeras movilizaciones autorizadas. Los actos del Partido Nacional y el Partido Colorado fueron memorables, cargados con la emotividad de los años de censura, pese a las proscripciones que aún pesaban. En esas manifestaciones se verificaba la vigencia de las viejas colectividades políticas que eran la savia de nuestra democracia desde el comienzo del propio país.



También resultó histórico el debate televisivo que la dictadura autorizó en que Enrique Tarigo y Eduardo Pons Etcheverry atacaron sin piedad el proyecto en consideración. Los argumentos contra la Constitución propuesta desarrollados por Tarigo fueron contundentes. En la racionalidad de su exposición se desplegaron los argumentos jurídicos y políticos que resultaron imposibles de contestar por quienes defendían el texto a plebiscitarse.



Pons Etcheverry, por su parte, con ironía y desparpajo azoraba a los espectadores que veían por primera vez en muchos años, como alguien se paraba frente al régimen y era capaz de espetarles distintos calificativos sin inmutarse, ayudando a dispersar muchos temores existentes. También resultó memorable la frase de Pons Etcheverry en el acto del Cine Cordón, quien respondiendo a los alegatos dictatoriales sobre que el proyecto propuesto era el primero que no salía de los clubes políticos, respondía que eso era cierto pero, también que ese era el primer proyecto constitucional de la historia del país que surgía de los cuarteles.



Las escasas encuestas disponibles vaticinaban un amplio triunfo del SÍ. Después de todo, dos meses antes Augusto Pinochet había triunfado en Chile ante una convocatoria de similar tenor. Era difícil estimar qué ocurriría, más aún ante la convicción de los militares de que la victoria estaba asegurada. Sin embargo, el sistema electoral uruguayo y la atávica cultura democrática del país depararían un resultado que para muchos dentro y fuera de fronteras resultó sorprendente.



La Corte Electoral contó bien los votos y los uruguayos ya supieron unas horas después de culminada la votación que el NO se había impuesto a nivel nacional. Sin dudas, el plebiscito de 1980 es uno de los episodios destacados de la historia del siglo XX en nuestro país. Con todo para perder, el pueblo uruguayo demostró que los años de dictadura no habían doblegado su indómito espíritu independiente. Después de todo, en el país donde “naide es más que naide” no podía aprobarse con apoyo mayoritario un proyecto de las características del que fue sometido a votación.



“La dictadura uruguaya mostró toda su incapacidad convocando al plebiscito y la confirmó perdiéndolo” afirmó desde Londres Wilson Ferreira Aldunate. A partir de ese año, y pese a que aún restaba un largo camino por recorrer, comienza el camino de la transición que terminaría en el retorno a la democracia de 1985.

El triunfo del NO culminó permitiendo el retorno a la institucionalidad que auguraban algunos de los promotores del SÍ, acercando finalmente posiciones que diferían más en lo táctico que en el fondo.

Seguramente también sea cierto que el triunfo del NO culminó permitiendo el retorno a la institucionalidad que auguraban algunos de los promotores del SÍ, acercando finalmente posiciones que diferían más en lo táctico que en el fondo.



El triunfo del NO tuvo muchos héroes famosos, como los líderes políticos de los principales partidos que pese a todas las limitaciones encabezaron la batalla. Pero también muchos héroes anónimos, que se arriesgaron en tiempos en que pegar un pegotín en una parada de ómnibus era un acto de coraje. La democracia uruguaya de la que hoy gozamos, es una construcción colectiva y mayormente anónima, sustentada en valores que vienen desde el fondo de la historia.



Es nuestra tarea en el siglo XXI cuidar e incluso profundizar, ese extraordinario legado.