Cosse y el Antel Arena

Decenas de pedidos de informes de legisladores a las autoridades competentes.

Otros tantos a través de la ley de Acceso a la Información Pública, tres comparecencias de Carolina Cosse al Parlamento (la primera como presidenta de Antel y las otras dos como titular de la cartera de Industria) arrojaron a lo largo de los años las mismas respuestas a las interrogantes sobre el Antel Arena: “información reservada”, “confidencial”.En una palabra, nada de nada. El manejo de la existencia del complejo fue siempre patrimonio exclusivo de la señora Cosse, su entorno y, tal vez, de alguna autoridad por encima de ella que compartía el desprecio por la tarea parlamentaria.



La mejor descripción de lo que fue la exministra en el Poder Legislativo la hizo el entonces senador Pedro Bordaberry tras una de sus comparecencias en Cámara: “Con todo respeto debo decir que nunca vi una presentación más pobre que la que se ha hecho (hoy) en esta sala. Ya llevo varios años en la Cámara y nunca vi algo igual; nunca vi a un ministro o una ministra que llegue a este parlamento y no conteste nada. Realmente me preocupa como uruguayo, no ya como legislador, que quien está al frente del Ministerio de Industria venga con esta pobreza de respuestas a contestar al Parlamento nacional. Es algo que me impresiona. Hicimos doce preguntas concretas porque no nos contestaban el pedido de informes y ahora me doy cuenta por qué: o evidentemente no tienen respuestas o, si las tienen, no las quieren dar”.



Pero también el senador Pablo Mieres (hoy ministro de Trabajo) fue duro al momento de calificarla por la negativa a informar: es “inadmisible”. “Habla muy mal de los criterios de manejo de los fondos públicos. Si ella cree que tiene que ser oculto, ser secreto, estamos en problemas. Sobre todo cuando la ministra aspira a un cargo de mayor responsabilidad”.



Prácticamente lo único que se conoció del Antel Arena durante su período de construcción fue el monto de la obra. Que tuvo varios capítulos: US$ 40 millones en el anuncio inicial, US$ 58 millones con la creación de un fideicomiso (que no sirvió para nada), US$ 80 millones en las proximidades de su culminación y unos US$ 120 millones actualmente.



Si bien el costo de la obra es importante (y se ha mentido alevosamente sobre él), lo cierto es que podría perder trascendencia frente a un buen plan de negocios para el complejo que asegurara una rápida recuperación de la inversión. Pero, aunque parezca mentira, el punto fuerte de este plan era o es prácticamente una tomadura de pelo: se considera que los espectáculos del Antel Arena generarán una gran cantidad de tráfico y uso de las telecomunicaciones. Y ello financiará el complejo. Así de simple, los espectadores con sus celulares serían quienes pagarían las obras. “La empresa, tendrá un retorno anual de US$ 10 millones solo por servicios de telecomunicaciones, tráfico, promociones y difusión”, dijo la iluminada Cosse cuando lanzó su idea al presidente Mujica.



El problema es que no tomó en cuenta los cambios de la tecnología, y que ahora el rey es el WhatsApp y muy poco recibe Antel o Ancel por este servicio. Los números le juegan en contra: no solo el complejo multideportivo tiene actualmente un valor bastante por debajo de su costo, sino que el plan de negocios está muy lejos de las estimaciones de Cosse: con suerte y por todo concepto, solo un millón de dólares al año. Los 100 años para pagarlo a que hacía referencia el ministro de Industria, Omar Paganini, aunque tal vez un poco más porque apenas en su primer año y medio de gestión arrancó dos millones de dólares abajo.



Eso sí, la fiestita de inauguración costó cerca de 200.000 dólares, una muy bonita suma aunque bastante por debajo de la fiestita por la planta desulfurizadora de Ancap de Sendic: 360.000 dólares. Se ve que les gustan las galas con plata ajena que viene del pueblo.



A Cosse se le vino la noche. Tras fracasar en la carrera presidencial, donde compitió por el MPP, fue luego excluida de la fórmula presidencial del Frente Amplio pese a salir segunda. Incluso no se le ofreció ningún puesto en la lista al Senado por esa agrupación, por lo que pidió pase al Partido Comunista y logró acceder a una banca. Verdadera paradoja este cargo legislativo, porque su trayectoria política había sido de burla, desconsideración y menosprecio a ese Poder del Estado.



Ahora va por la Intendencia de Montevideo. Después… se le vienen encima los resultados de la auditoría que dispuso el nuevo Directorio de Antel en cumplimiento del plan de gobierno del presidente Lacalle Pou y la coalición republicana. Y hay varias “cositas” que no cierran.