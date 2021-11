Un consejo que no fue asumido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el correr de este último año y medio, en muchas oportunidades nuestros editoriales, y también desde las distintas columnas que se publican en este diario, insistimos en la idea de que para ganar lo que parecía perdido debían hacerse las cosas que la pandemia no impedía y de ese modo tener todo pronto para cuando empezara a volver cierta normalidad.



La idea tenía sentido, se trataba de ganarle tiempo al contratiempo, adelantar allí donde su pudiera para luego no tener que empezar a calentar los motores desde cero una vez que se retomaran ciertas actividades.



A estar por cosas que están sucediendo, el consejo lamentablemente no siempre fue asumido. Por lo tanto se están produciendo ciertos escollos donde quizás una mejor planificación los hubiera evitado.



El caso concreto es el de las obras ahora en curso en la ruta Interbalnearia. Se trata de tres cruces complicados que serán resueltos mediante vías elevadas. Uno es a la entrada a Solís, el otro es la ruta que conecta Piriápolis con Pan de Azúcar que no solo facilitaría cruzar la Interbalnearia sino permitir que entren con mayor seguridad quienes vuelven a Montevideo desde Piriápolis. El tercer cruce es el de Camino de los Arrayanes que es usado por quienes salen de Piriápolis hacia el este o quienes desde Punta Colorada y lugares cercanos quieren volver a la capital.



Son tres obras imprescindibles, sin duda. Pero se están haciendo cuando ya empezó el furor popular por salir de Montevideo los fines de semana, lo cual implica enormes atascos de tránsito los domingos a la hora del retorno.



Es verdad que el comienzo de la primavera fue extremadamente lluvioso y húmedo y eso tal vez atrasó las obras. Pero estos eran trabajos que pudieron haberse empezado cuando en el país la gente debía cuidarse y el movimiento en las rutas estaba muy reducido. No hubieran causado tantos trastornos entonces y ya estarían terminadas para esta primavera, justo cuando la gente empieza a salir los fines de semana.



Más allá de los actuales trastornos, sería deseable que todo esté terminado mucho antes de que lleguen los turistas argentinos y por cierto, antes de que empiece la tradicional licencia de la construcción que implica una detención absoluta de todas las obras entre Navidad y Reyes. No se trata de una típica situación que se ha hecho muy común en los balnearios, pero se le parece. Nos referimos a cuando ya comenzada la temporada las intendencias hacen los trabajos de mantenimiento de calles y caminos interiores de los balnearios.



Parece que lo hicieran para que la gente viera cómo trabaja esa intendencia. Pero en realidad el veraneante se siente molesto, tiene que hacer desvíos y cuando en plenas vacaciones decide hacer su siesta no puede por el constante ruido de camiones, de excavadoras, bulldozers y niveladoras removiendo tierra. Para colmo, los arreglos quedan prontos cuando el veraneante ya debe regresar a trabajar. No es que estas obras hayan pretendido eso; presumiblemente quedaron atrapadas por el papeleo burocrático que todo lo demora. Si bien son trabajos imprescindibles, se convirtieron en un serio problema.



Eso no quita que se hayan tomado iniciativas interesantes a lo largo del país en materia de mejoramiento de rutas. Pero parece obvio que se necesita mejor puntería en cuanto al momento de hacerlas.

Toda la Interbalnearia es un tema. El tramo que va desde el aeropuerto hasta el arroyo Solís chico si bien nunca fue pensado como autopista, ahora resulta que ni siquiera es una vía rápida, pese a que hay que pagar peaje para usarla.



Hay un proceso, todavía en su etapa inicial, para que desde el aeropuerto hasta la sierra de las Ánimas la ruta 8 (y luego la 9) tenga doble vía lo cual permitirá a quienes vayan a Rocha o a Punta del Este tener una salida rápida y segura sin usar la muy urbanizada Interbalnearia, que en tramos se parece más a una avenida céntrica, permanentemente interrumpida por los muchos semáforos que, siendo necesarios, enlentecen en forma exasperante el movimiento.



Es que por más que con el tiempo se establezca una alternativa con las rutas 8 y 9, en algunos cruces muy urbanizados, de la Interbalnearia, ella deberá permitir por vía elevada o soterrada el paso más sencillo entre las zonas norte y sur de los balnearios. Mientras tanto que sigan y se aceleren las obras en estos tres cruces. Si están prontos para fin de año (y no parece haber mucha alternativa a ello) quizás puedan sus responsables ser disculpados por los serios trastornos que ya están provocando.