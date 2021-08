Complejidades del pase sanitario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estamos empezando a vivir el tiempo de post- pandemia, con todo lo que ello implica de ajustes, urgencias y situaciones nuevas para administrar. Una de las herramientas que aquí y en otras partes del mundo se están empezando a manejar, es la implementación de pases sanitarios.



Los pases sanitarios intentan avanzar en el camino de una mayor normalidad social a la vez que asegurar condiciones de salud pública para todos. Es innegable que quienes pasaron por las dos dosis de vacunación y los 14 días de espera están en mejores condiciones de enfrentar los riesgos del COVID-19 que las personas que no se vacunaron: así lo señalan todos los estudios científicos internacionales serios, y las experiencias de los países que ya están en la etapa de amplísima cobertura de vacunación, que han visto mejorar drásticamente su situación de salud con respecto a la pandemia, como son por ejemplo Israel y Uruguay.



También es sabido que estar vacunado no garantiza una inmunidad total frente a la enfermedad. En concreto, la vacuna ayuda muchísimo a evitar casos graves, con consecuencias de internaciones en CTI por ejemplo, pero no impide poder llegar a ser contagiado por el COVID-19. Además, lo que está ocurriendo con la variante Delta, que es la que más preocupa hoy en día por su rapidez de expansión, es que, en países altamente vacunados como por ejemplo Gran Bretaña, la situación se desacopló: aumentaron muchísimo las personas con COVID-19, pero no crecieron en la misma proporción los casos de muertes por causa de la pandemia.



En Uruguay la libertad responsable ha sido el norte de la política con la que se ha enfrentado esta crisis. Es por ello que la vacuna no es legalmente obligatoria, a la vez que la reacción de la gente ha sido formidable en decidir vacunarse para encontrar una solución colectiva y drástica a la pandemia. Como país somos, sin duda, un ejemplo internacional.

Es evidente que a diferencia de los primeros tiempos de la pandemia, en que muy poco se sabía de la misma, así como de las vacunas desarrolladas en tiempo récord, hoy se ha constatado que la vacunación hace efecto y disminuye los riesgos del COVID-19.

En efecto, como se ha planteado para el caso de los gimnasios, que podrían mejorar sus aforos si se garantiza que todos sus concurrentes estén vacunados, pero ¿cómo exigir algo como es la doble vacunación, cuando la ley no obliga a estar vacunado contra el COVID-19?



Si la respuesta apela a una razón de interés por aumentar el aforo, y por tanto de decisión de derecho de admisión de la empresa, es que la persona vacunada tiene una inmunidad frente a la enfermedad que no tiene invariablemente, Podría ocurrir, por ejemplo, que en una clase de gimnasia de 50 vacunados hubiera uno que además tuviera COVID-19, y que contagiara así a muchos de sus compañeros.



Desde el punto de vista del rigor de salud pública, impedir la entrada de un no vacunado a esa clase se justifica? Si la respuesta es por el lado de preservar la salud de esa persona que libremente no se vacunó, el razonamiento se opone a la libertad responsable. Si la respuesta es por el lado de no generar una posible sobrecarga de enfermos graves, no estamos, hoy en día, en esa situación de pandemia: con alrededor de 1800 casos activos y 40 personas en CTI, no hay saturación posible en esta coyuntura.



Algo parecido ocurre para la habilitación de público en el fútbol. Se trata de un espectáculo al aire libre. Si se asiste con mascarilla y se preserva cierta distancia física, ¿qué importa si se está o no vacunado a los efectos de fijar un aforo de público total? Además, el ministerio de Trabajo ha dicho con razón que una empresa no puede exigir que sus trabajadores se vacunen, por lo que el pase sanitario funcionaría en el estadio para el público en general, pero no para los trabajadores que allí se estén desempeñando en sus tareas, como, por ejemplo, los periodistas.



Así como se está definiendo el pase sanitario, podría llegar a haber entonces vacunados y no vacunados en el mismo estadio, lo que terminaría contradiciendo el objetivo del pase. Cabe la duda sobre exigir un pase sanitario en un estadio abierto de forma de mejorar el aforo que allí se pueda tener, y de acuerdo al mismo criterio, exigirlo luego, por ejemplo, en un ómnibus capitalino de recorrido de hora pico.



