¿Y COFE quién se cree que es?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En estos días los 19 departamentos del país estuvieron de fiesta cívica al realizarse las ceremonias de asunción de los nuevos intendentes. Es importante que cada lugar celebre esa nueva gestión que está por empezar.

Más aún en este año de pandemia, que distorsionó el calendario electoral sin haber, afortunadamente, afectado el buen funcionamiento de las instituciones.



El presidente de la República decidió estar presente en seis de esas asunciones, lo que le dio más prestancia a cada ceremonia. La elección de los lugares mostró un criterio abierto y plural. Fue a cuatro asunciones de intendentes: dos blancos (Rocha y Treinta y Tres), un colorado (Rivera) y un frenteamplista (Canelones). Asimismo estuvo en la asunción de los alcaldes de Bella Unión y San Carlos.



En dos días recorrió puntos muy distantes y trasmitió no solo respeto y tolerancia a las diferentes opciones de los departamentos, sino también la visión de cada comarca como parte de un único y mismo país.



En este contexto de un país que celebra sus transmisiones de mando, ¿qué fue a hacer COFE a San Carlos, con tanto ruido innecesario y fuera de lugar? ¿Qué les hace pensar a estos empleados públicos sindicalizados, que son más importantes que la gente que celebraba un cambio de mando? ¿Por qué no se ubican de una buena vez y aprenden a separar las cosas y preservar las prioridades?



El presidente con su habitual aplomo los escuchó y hasta bromeó de que estaban “haciendo relajo”. Con su estilo descontracturado, le quitó espectacularidad a la protesta, pero el hecho es que habían venido de Montevideo en forma deliberada para estropear una fiesta que no era suya.



Una vez más el sindicalismo mostró que no entiende. Una porción importante del interior le dio la espalda al frentismo y siente que perdió toda sintonía con la izquierda, ya sea a través de sus partidos, de sus organizaciones o de sus sindicatos.



Sin embargo, allá van a hacer ruido cuando menos se los quiere.



Más allá de los reclamos, lo cuestionable es su modus operandi. Quienes representan a los empleados públicos deberían tener claro que no la tienen fácil y más cuando en tiempos de crisis (una pandemia lo es) el sector trabajador más afectado es el privado, no el público. Por lo tanto, no pueden protestar de tal forma que se pongan a la opinión pública en su contra.



Eso hacen cuando se meten donde no fueron invitados. El titular de los diarios debió ser la asunción del alcalde, no la presencia de COFE.



No es la primera vez que pasa. En el acto recordatorio de la Independencia en Florida, fue el activista contra la planta de UPM, Gustavo Salle, quien quiso quitarle toda solemnidad a una celebración nacional como es la del 25 de agosto.



Parece que desplegar pancartas y vociferar consignas es lo único que estas organizaciones saben hacer. El problema es que en lugar de hacerse escuchar, irritan.

Más allá de los reclamos, lo cuestionable es su modus operandi. Quienes representan a los empleados públicos deberían tener claro que no la tienen fácil y más cuando en tiempos de crisis el sector trabajador más afectado es el privado, no el público.

Ocurre cuando los sindicatos de la salud están en conflicto. Despliegan pancartas pintarrajeadas y consignas en los muros de los hospitales, para llamar la atención. Como hospitales que son, allí hay enfermos que necesitan ser atendidos con profesionalismo y en calma, en un clima de estrictos cuidados higiénicos.



Los pasacalles y las pintadas frente a la entrada y alrededor de estos hospitales dan la idea exactamente contraria. Van contra toda pauta de higiene, son sucios y a veces hasta mugrientos.



Trasmiten un anticlimax surrealista que impresiona. Pero en su entumecimiento sindicalizado, no se dan cuenta de ello.



Similar despliegue se hace en las entradas de los liceos cuando hay un paro. Los docentes se presentan con sus carteles mostrándose de una forma que no usarían para dar clases. ¿Qué seriedad y qué respeto pueden recibir de sus alumnos cuando actúan así?



Esta es la gente que les enseña las ciencias, las letras y las artes y también formas de civilidad y comportamiento cívico. Sin embargo cuando despliegan sus protestas a las entrada de un liceo, más que profesores parecen barrabravas. Otra vez nos enfrentamos a una situación surrealista.



Insistimos, no queremos discutir si sus reclamos son justificados o no. Sí, plantear que es urgente que los sindicatos rediseñen estrategias más adecuadas para ser escuchados. De este modo, solo irritan a la misma gente que necesitan como aliada.