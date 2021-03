El ceremonial de la democracia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una democracia, los gestos y los símbolos importan. Explican en forma visible como funciona un Estado de Derecho, como se garantizan las libertades y derechos individuales y porqué importa la separación de poderes.

Desdeñar esos gestos es una forma de subestimar los modos que tiene una democracia para mostrar su verdadero sentido.



Tras la concurrencia del presidente Luis Lacalle Pou al Palacio Legislativo para presentar su balance del año ante la Asamblea General, un destacado dirigente político de la oposición (aunque con poca exposición pública en este año de pandemia), hizo un comentario por el cual, al querer cuestionar al presidente terminó cuestionando eso que tanto valoran los uruguayos, su democracia.



Fue Danilo Astori, un moderado que llegó a ser vicepresidente de la República y por lo tanto se supone que de estas cosas entiende, quien cuestionó “todo el boato, la pompa, el ceremonial que se puso en práctica” con la concurrencia de Lacalle Pou.



Hubo ceremonial, sin duda, pero ni boato ni pompa. Todo se realizó con sobria solemnidad republicana.



No es frecuente que el presidente concurra al Palacio Legislativo a presentar su balance. Por lo general sólo se lo entrega por escrito y así se cumple con el requisito constitucional. En otros países sí es costumbre y es un ritual bien visto cuando se lo hace con la seriedad que corresponde. Lacalle lo tomó en serio y el Parlamento también. No así, por ejemplo, el presidente argentino Alberto Fernández que hizo lo mismo el día anterior, pero no desplegó ni la misma seriedad ni el mismo apego a un Estado de Derecho.



Importa que el presidente se dirija a todos los representantes del pueblo para rendir cuentas. Que todos, y no solo los suyos, lo reciban, lo escuchen y al final aplaudan si quieren, con más o menos fervor si el presidente se lo merece. Es un acto que refleja muchas cosas, entre ellas la relación entre dos poderes independientes y separados pero que juntos (sumados al Poder Judicial) hacen funcionar las instituciones del país.



La ceremonia de la trasmisión presidencial también tiene un hondo significado democrático. El titular del Ejecutivo asume y jura ante las dos cámaras reunidas, donde todo el abanico político del país esté representado. Luego recibe del presidente saliente la banda presidencial. Ese simple acto marca como, más allá de que sean de partidos diferentes con programas opuestos, hay una continuidad institucional que no se interrumpe.



Todas las democracias celebran con solemnidad los mojones que dicen algo sobre si mismas. En Estados Unidos, el presidente jura ante el Congreso y le toma el juramento quien preside la Suprema Corte. En un solo acto, están los tres poderes presentes. No hay que escribirlo en un tratado. Con solo verlo, todo se explica



El Reino Unido está lleno de ceremoniales centenarios, quizás con más boato pero cargados de significado. Es un país democrático (uno de los pioneros en establecer esa forma de gobierno) pero no republicano pues tiene una monarquía que, como dicen, reina pero no gobierna.



Cuando la monarca como Jefa de Estado presenta el balance anual (preparado por el Primer Ministro de turno) ante la Cámara de los Lores, primero hace un amago de ir a la Cámara de los Comunes y solemnemente le cierran la puerta en las narices.

Es parte de un ritual antiguo que marca la separación de esa cámara que representa al común de los británicos, del poder de la monarquía. Es fuerte, pero dice mucho.



Otro simbolismo británico, también centenario y que define la esencia de un parlamento, es la norma de nunca pasar la “raya amarilla” que separa una bancada de la otra. El orador habla de pie pero sin llegar a pisar esa raya. A diferencia de otros parlamentos diseñados como hemiciclos, este presenta las dos bancadas opuestas una a la otra y entre ellas corre un ancho pasaje con la raya pintada a cada lado.



En el espacio entre una raya y otra hay tal distancia que aún sacando cada uno sus espadas (en las épocas en que se llevaba una) es imposible que las puntas se toquen. Hoy nadie anda con espadas, pero el ritual recuerda que en ese recinto se discute acaloradamente y se discrepa con pasión pero el debate es siempre verbal, nunca físico. Ese es uno de los pilares de la democracia: discutir con tolerancia y respeto.



Ejemplos hay muchos y todos demuestran que “el boato, la pompa y el ceremonial” que algunos parecen despreciar, expresa mediante símbolos el funcionamiento de una genuina democracia.