Cavani, racismo y estupidez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noticia, por su profundo grado de estupidez, sirve perfecto para ilustrar el camino peligroso por el que están derrapando las sociedades del primer mundo.

Hablamos de la investigación de la entidad que rige el fútbol en Inglaterra, que analiza una sanción al jugador uruguayo Edinson Cavani, por el pecado de haber agradecido un saludo a un amigo con la frase “gracias negrito”.

Se trata de un hecho francamente ridículo, que habilitaría a tomarlo ya sea con humor, ya sea con insidia, respecto a un país y a una sociedad que han albergado algunas de las instituciones que más potenciaron el racismo a lo largo de la historia de la humanidad. Alguien podría decir que por eso mismo, tienen el deber de ser extravigilantes al respecto. Alguien podría sugerir que esa cola de paja los expone a excesos absurdos como el que estamos viendo ahora.



Es más. Alguien con todavía más malicia, podría sugerir que existe una cuota implícita de xenofobia y racismo, al no entender que existen en el planeta otras sensibilidades, y otras formas de usar el lenguaje, que no tienen por qué encajar con la hipócrita y mendaz apelación a la tolerancia y armonía que expresan las autoridades de este tipo de instituciones.



Lo más llamativo de esto es que sea justamente Inglaterra, un país que ha regalado al mundo algunos de los humoristas más finos y sutiles, y algunos de los pensadores más rupturistas y desafiantes de las estupidez institucionalizada, quien caiga en este tipo de aberraciones.



O no. Porque este episodio no es más que una nueva muestra de la deriva intelectual que se está viviendo en casi todo el mundo occidental, de la mano de esta ola de corrección política, de dogmatismo, e ignorancia que, disfrazada con ropajes de amplitud, amenaza dar el golpe de gracia a un estamento cultural que ya viene en caída libre desde hace décadas.



Lo de Cavani no está lejos del fenómeno de los estudiantes que no hace mucho salieron a romper estatuas de Churchill, a exigir que no se enseñen más los textos de Naipaul, o a “cancelar” a humoristas que no se doblegan ante la presión de una turba de malcriados que no aceptan que haya ideas que no encajen con su mirada insecta de la realidad.



Hace apenas unos días, hubo otro episodio que mostró el nivel de estupidez en el que nos estamos moviendo. Resulta que un grupo de trabajadores de la editorial Peguin-Random House armaron una protesta incendiaria porque esa empresa pensaba publicar el nuevo texto del profesor canadiense Jordan Peterson. Peterson es un sicólogo clínico que ha cobrado relevancia global por su combate a la imposición del “lenguaje inclusivo”. Y su libro “12 lecciones para la vida”, se ha vuelto uno de los máximos éxitos editoriales de estos tiempos.



Los empleados de la editorial, en un acto que solo puede ser calificado como fascismo al peor estilo 1938, al parecer rompieron a llorar frente a los jerarcas de la empresa, indignados por la forma en que sus amigos LGTB tomarían el hecho de trabajar en una empresa que publica a alguien que sería leído por gente extremista. Esto no es muy diferente a lo que pasó hace poco con el New York Times, que echó a su editor de opinión debido a una revuelta de sus empleados, que no estaban de acuerdo con que se publicara una columna de un senador republicano.

Este episodio no es más que una nueva muestra de la deriva intelectual que se está viviendo en casi todo el mundo occidental, de la mano de esta ola de corrección política, de dogmatismo, e ignorancia que se disfraza con ropajes de amplitud y tolerancia.

Volviendo al profesor Peterson y al racismo, este hace poco realizaba una entrevista a Coleman Hughes, uno de los jóvenes intelectuales más desafiantes hoy en EE.UU. Hughes, es triste pero hay que aclararlo, es de raza negra, pero el eje de sus trabajo es lo que llama el “color blindness”, la “ceguera de color”, reivindicando que no se debería tener en cuenta el color de una persona para nada. Ni para segregarlo, ni para apoyarlo. En esa entrevista, Hughes afirma que “hay gente blanca que padece un grado de culpa tan profundo, que tienen tanto terror de ser calificados como racistas, que hacen cosas extrañas y nada saludables para aliviar ese terror”. Y estimularían una especie de tutela sobre la sensibilidad de las personas de raza negra, que termina siendo condescendiente y hasta más negativo sobre esa población, que el propio racismo institucionalizado.



Esto define claramente lo ocurrido con Cavani. Pero también explica cosas que empiezan a pasar aquí, en Uruguay, no solo con el tema del racismo, sino con la forma en que se pretende enfrentar otro tipo de desigualdades y problemas sociales, apelando a censurar el discurso público, cortar la libre transmisión de pensamientos, y a generar una especie de policía moral que patrulla los medios y las redes imponiendo lo que se puede y no se puede decir.



Esto, no solo no funciona, sino que es el principio del fin, para cualquier sociedad abierta, diversa e integrada.