Las causas de la derrota

El Frente Amplio, finalmente, decidió iniciar el proceso de análisis y autocrítica sobre su derrota electoral del pasado mes de noviembre.

La ventaja de haber esperado tantos meses, es que le permitiría agregar como insumo el nuevo varapalo sufrido en las municipales, donde su votación en el interior volvió a reflejar el divorcio que tiene esa fuerza con medio país. Pero los primeros resultados de esta “autocrítica”, concepto que tiene tufillo a campo de reeducación estalinista, muestra que la dirigencia de ese partido sigue demasiado atrincherada detrás de su confortable “muro de yerba”.



Vale la pena mencionar algunas frases textuales de este “análisis”, para entender como funciona la cabeza de esta dirigencia frentista. “No se ganó en el 2004 como producto de la crisis, sino como resultado de una acumulación que se fue construyendo desde que se realizó la valoración de la derrota de 1999”. “No fuimos capaces de crear conciencia social en un grado suficiente como para que la gente se apropiara de los logros alcanzados”. “Le pedíamos al pueblo uruguayo que defendiera las conquistas que se habían logrado todos estos años, pero la gente no respondió a ese llamado con la fuerza que necesitábamos”.



¿Qué dejan en claro estas frases? Que la dirigencia del Frente Amplio sigue asumiendo que todos los que votaron al Frente Amplio en las elecciones desde 2004 a 2014, se habían vuelto fisiológicamente frentistas. Este es un error muy típico de esta fuerza que se ve como una especie de vanguardia civilizadora, que se encuentra moralmente varios peldaños por encima del resto, y asume que quien la vota no es un ciudadano libre e inteligente que decide optar una vez por una fuerza política para que gobierne, sino que toma una especie de opción de vida para siempre.



Como verá el lector, ni por un momento pasa por la cabeza de esta dirigencia que tal vez un porcentaje importante de la sociedad pueda pensar que eso que para ellos son “conquistas”, no están entre sus prioridades, o que no las ve de la misma forma. Que la política no se trata de crear “conciencia social”, sino de manejar el gobierno que los ciudadanos le entregan en custodia por 5 años de manera ética y profesional. O que “el pueblo uruguayo”, no es una masa de descerebrados “acumulables”, tal cual permea en todo el texto.



Más adelante, el texto echa sombras, de manera muy tibia, sobre el manejo ético de algunos casos que no menciona, pero que podríamos asumir que habla de la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia, o de los procesamientos del ministro Lorenzo o el diputado Placeres. También cuestiona la forma de selección de la candidata a vicepresidente, Graciela Villar, en lo que es un tiro directo a Daniel Martínez.



De nuevo, esto deja gusto a poco. Se cuestiona la forma en que esa fuerza política defendió a los implicados, pero ni por un momento se habla del hecho que ese partido haya creado las condiciones para que funcionarios actuaran con ese nivel de soberbia y desprecio por las reglas administrativas. Se insiste en que las formas son meros obstáculos burocráticos dignos de saltearse si el fin lo justifica, pero que los culpables serían quienes no fueron suficientemente puros como para hacerlo sin abusar. De paso, pegándole en el suelo a un par de figuras que no tienen ningún futuro político, lo cual es sumamente confortable.

Los dirigentes del FA siguen creyendo ser el faro moral del país, la elite intelectual de la sociedad, y que si la gente no los vota es porque no lograron explicarse bien, porque no crearon “conciencia social”, o porque hubo alguna conspiración de la CIA y el Plan Atlanta.

De nuevo, todo este análisis peca de un exceso de soberbia chocante.



Se trata de un pecado muy común en las fuerzas autodenominadas “de izquierda”, como quedó de manifiesto en la entrevista que el pasado domingo El País publicó con el comunicador Ricardo Piñeyrúa, quien dijo hablando de su programa en TV Ciudad que “hay un sector de la población que es de centroizquierda, culturalmente desarrollado, que esperaba algo que lo hiciera reflexionar”. Vale recordar que Piñeyrúa fue candidato a diputado en una lista del FA, y hoy conduce un programa pagado por todos los montevideanos, pero cuya mirada de la realidad nacional, parece limitada a los ejidos de cuatro barrios de la capital.



Pasando raya, el Frente Amplio y sus dirigentes, siguen creyendo que son moralmente el faro del país, que son la elite intelectual de la sociedad, y que si la gente no los vota, no es porque cree que hay mejores opciones o que no les gusta lo que proponen sus candidatos. Sino porque no lograron explicarse bien, porque no crearon “conciencia social”, o porque hubo alguna conspiración de la CIA y el Plan Atlanta para perjudicarlos. Desde ya que son libres de seguir por ese camino, cosa que de seguro será festejada por todos sus rivales políticos actuales y futuros.