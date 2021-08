Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El barrio está complicado. Uruguay con su particular perfil, es parte de ese barrio.

Elecciones, llamativas asambleas constituyentes, gobernantes imprevisibles, renovación parcial de parlamentos, protestas callejeras: todo ocurre a la misma vez en nuestro continente y muchos de estos hechos derivan en situaciones a veces incomprensibles.

El caso más emblemático es Perú. La asunción del presidente Pedro Castillo, tras un recuento de votos en una segunda vuelta que fue casi empate, sigue generando incertidumbre. Por un lado cuenta con ministros marxistas radicales y ortodoxos, afines a Sendero Luminoso, homófobos y misóginos. Por otro lado, designó ministros levemente moderados. Nadie sabe cómo convivirán ambas corrientes. Para colmo no tiene clara mayoría parlamentaria y sus discursos son tan elementales que asombran. Dan ganas de pedir que quien entienda bien lo que está ocurriendo, levante la mano y lo explique. Lo único seguro y estable en Perú hoy, es el sombrero del nuevo presidente.



La cercanía con Argentina permite seguir de cerca lo que allí ocurre. Habrá elecciones primarias en setiembre y definitivas en noviembre para la renovación parcial de bancas en las dos cámaras.



Esa carrera electoral, en lugar de despejar dudas sobre lo que puede pasar en Argentina, las acrecienta. Con un gobierno voluble, gobernado de hecho por dos presidentes (Alberto Fernández y Cristina Fernández) en permanente tironeo entre ellos, con una economía complicadísima, un manejo arbitrario de la pandemia (sin por ello obtener buenos resultados) y un proceso de vacunación incompetente, irregular y desordenado, se podría suponer que la oposición se impondría sin problemas. Sin embargo, por ahora todas son pujas internas (algunas con golpes bajos) que no la muestran decidida a convertirse en una alternativa sólida. La sensación que se percibe desde esta orilla, es la de un país que se nos aleja y nada tiene que ver con aquella Argentina que nos resultaba cercana y reconocible.



Chile también está en una confusa búsqueda. Tras las protestas callejeras duramente reprimidas vino la elección de una asamblea para reformar una constitución marcada por rémoras pinochetistas. El resultado es este conglomerado cargado de radicalismo ideológico, cuando no de pintoresquismo extremo. Eso hace difícil imaginar qué tipo de Constitución saldrá de ahí.



Curiosamente los chilenos parecen haberse asustado de sí mismos y dieron señal de querer retomar el camino de la sensatez. Algunas elecciones regionales favorecieron a los candidatos moderados y en las recientes internas, tanto los presidenciables de derecha, de centro y de izquierda parecerían exhibir un perfil más “razonable”.



También Colombia pasa por un momento difícil, con protestas callejeras fuertes (y la dura respuesta policial), con persistente presencia de focos guerrilleros y de narcotráfico. Sufre además el asedio belicoso de Venezuela.



Brasil se enfrenta a una eventual elección entre Lula y Bolsonaro. Si no surge algo sensato de aquí a las elecciones del año próximo, los brasileños quedarán atrapados en una disyuntiva nada deseable.



Estas son las preocupantes realidades en países donde al menos hay democracias, aunque tal vez muy imperfectas.

Estas situaciones muestran una América Latina, donde por un lado hay democracias imperfectas viviendo situaciones complicadas, y por otro hay dictaduras arbitrarias y represivas que van más allá de vivir momentos difíciles.

Por fuera de ellas están como un mal endémico que se resiste a irse, las dictaduras lisas y llanas. Las de Cuba, Venezuela y Nicaragua. No es que estén pasando por una mala coyuntura: son así por definición. Sus reglas de juego se dirigen a encarcelar opositores y disidentes, violar derechos humanos como método instituido, con regímenes duraderos en el tiempo y sin pretensión de irse.



Estas situaciones muestran una América Latina donde por un lado hay democracias imperfectas viviendo situaciones complicadas, y por otro hay dictaduras arbitrarias y represivas que van más allá de vivir momentos difíciles. Son asfixiantes y liberticidas por naturaleza.



Esta diferenciación vale, porque cuando se señala que Cuba es una dictadura, sus defensores saltan con el argumento de por qué no hablar también de otros países con serios problemas. Sin duda, cuando el tema sea ese, se hablará de ello. Pero aún sabiendo que son contextos complejos, no es lo mismo una democracia plena que una democracia imperfecta y no es lo mismo cualquiera de las dos, que una dictadura.



En medio de una región convulsionada, estas diferencias importan. Para preservar la democracia que tanto define nuestra identidad, es necesario estar alertas todos los días.