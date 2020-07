No bajar la guardia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El impacto en ambas orillas del Plata del reportaje de Alfredo Leuco al presidente Luis Lacalle Pou superó las más locas expectativas.

Incluidas tal vez, las de los propios protagonistas, más allá de que fue apreciable la esmerada preparación del entrevistador, demostrativa del nivel de su métier. Y del otro lado, la natural solvencia y capacidad del mandatario uruguayo. Porque no es muy habitual por estos lares, que los programas de orden político se conviertan en el “trending topic” de las redes sociales y sin embargo, eso fue lo que ocurrió. Aumentada la sonoridad, como si de un eco se tratara, en las otras dos entrevistas ofrecidas al periodista Marcelo Longobardi a la mañana siguiente y a la escultural Viviana Canosa por la noche, en un round periodístico pocas veces visto. Sin duda, el Presidente habrá querido cumplir como suele hacerlo, con lo prometido antes de llegar a la Torre Ejecutiva adonde aclara, “es hoy el inquilino”. Una afirmación repetida en más de una oportunidad, cuyo profundo contenido se contrapone con las ansias de permanencia en el poder que han sido y siguen siendo excusa para inventar estrafalarios referéndums y reformas constitucionales como recientemente en Rusia; los conocidos enroques familiares o los fraudulentos comicios al estilo Venezuela y Cuba.



Mucho más habría para analizar de la rica conversación virtual personificada por Lacalle, pero hay un punto en el que conviene detenerse. Nuestro país ha sobresalido en el mundo en estos tiempos de incertidumbre y se debe a los buenos resultados en la lucha contra la pandemia. La acertada conducción del Presidente Lacalle y su gobierno para diseñarla y llevarla a cabo ha sido destacada internacionalmente, desde la pluma de Vargas Llosa hasta las grandes empresas informáticas que nos integraron a un desarrollo de avanzada, compartido con pocos países, para detectar el virus.



Una y otra vez el Presidente se ha referido a las distintas medidas aplicadas, entre ellas la rapidez para tomarlas sin perder tiempo, como aconteció en otras naciones, apenas se tuvo información del avance vertiginoso de los contagios y la letalidad del Covid-19, un virus que no respetaba ni fronteras ni nacionalidades.



Otro de los aspectos al que ha hecho alusión el Presidente, incluso calificándolo como el momento de mayor soledad, es cuando a solas con su conciencia y a pesar de las recomendaciones encontradas de la gente que le asesoraba, optó por apelar a la libertad responsable de la población en vez de imponer una cuarentena obligatoria. A pesar de las fuertes presiones ejercidas desde colectividades como el Sindicato Médico o el Pit- Cnt y la organización de caceroleadas para presionarlo. Con evidente emoción al hablar de esta difícil etapa, el Presidente no deja de mencionar la reacción positiva y solidaria del pueblo uruguayo ante la adversidad y no puede disimular el sano orgullo que le despierta. Un sentimiento sin duda compartido por todos nosotros.

Si personas que tienen como cometido el enseñar y formar a niños y jóvenes, transmiten tal mensaje de descuido y falta de responsabilidad, el peligro de que el buen desempeño uruguayo se desplome es alto.

Pero las luces de alarma se encienden cada vez con más intensidad, porque da la impresión de que para mucho uruguayo, “ya está”. Basta de andar usando barbijo o lo usamos mal, nariz afuera, ¿y eso de la distancia, para qué?, parece ser la consigna. Escandalosa demostración han sido ciertas fiestas nocturnas y lo peor, por el mal ejemplo que transmite, una protesta como la de maestros esta semana, donde no se veía ni un tapaboca y con el agravante de que a través de las cámaras de televisión se observaba que no estaban al aire libre, ni guardando una prudencial distancia, sino aglomerados dentro de un edificio, por más vidriadas que fueran sus paredes. Si personas, se supone con un buen nivel educativo, que tienen como cometido el enseñar y formar a niños y jóvenes, transmiten tal mensaje de descuido y falta de responsabilidad, el peligro de que el buen desempeño uruguayo se desplome, es alto. Los varios brotes que han surgido repentinamente en Treinta Tres, Rivera y ahora en Montevideo, debieran ser un toque de alerta, pero lejos estamos de ser tan disciplinados y conscientes como en otros Estados.



En chocante contraste, ese mismo día, del otro lado del mundo, en Japón, la TV mostraba a decenas de personas que salían de un lugar, aparentemente una estación de metro y se desparramaban luego por las calles. Ni una sola de ellas andaba a cara descubierta. Aun cuando en ese lejano país los índices del combate a la epidemia muestran muy buenas cifras. En esa superpoblada sociedad el número de muertos al 13 de julio era del 0,8% cada 100 000 habitantes. Pero no por eso se han desentendido de los cuidados que el gobierno y las autoridades sanitarias recomiendan.