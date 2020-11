Arreglando cosas mal hechas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos hechos recientes y coincidentes. El primero: la acción policial en Plaza Seregni, en que se procedió con toda lógica a disuadir a ciudadanos que realizaban una aglomeración sin ninguna previsión sanitaria, pero que fue utilizada por la oposición para agitar fantasmas de represión policial.

El segundo: la decisión del Sistema de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) de no renovar los contratos de 43 empleados de las radios públicas, que la prensa opositora definió como “despido de periodistas”.



La coincidencia está en que ha llegado un nuevo gobierno a “desfacer entuertos”, como diría Cervantes, de las administraciones anteriores, y por esa actitud es acusado de los peores males, justamente por quienes llevaron las cosas hasta este punto.



Esto no tendría mayor importancia si se limitara a los habituales exabruptos que se leen regularmente en las redes sociales. Lo realmente grave es que dirigentes de izquierda de primera línea se hagan eco de esas burdas tergiversaciones: detener a un puñado de revoltosos que insultan y apedrean a los policías es bien distinto a una “represión racista”. No renovar contratos en una dependencia estatal superpoblada no tiene nada que ver con efectuar despidos. El camino que han adoptado el ministro Larrañaga en un caso y el director del Secan Gerardo Sotelo, en el otro, representan mucho más que soluciones a problemas concretos que venía padeciendo el país, por la barca a la deriva en que lo había dejado el frenteamplismo. Significan sobre todo un ejemplo a seguir, para un gobierno que prometió grandes cambios y tiene la obligación de cumplirlos, pese a quien pese, porque para eso fue votado por las mayorías ciudadanas.



La explicación brindada por Sotelo es transparente: se encontró con un sistema de radios absolutamente sobredimensionado de funcionarios, una realidad contradictoria con un rating ínfimo “que no ha mejorado en los últimos años a pesar del incremento sustancial de la inversión en personal”.



Mientras voceros de la izquierda reclaman que todo siga como estaba y otros de la derecha exigen la lisa y llana eliminación de los medios públicos, Sotelo apunta a un sistema de calidad, promotor de cultura, que no esté flechado políticamente como hasta ahora, ni en contra ni a favor del gobierno. Si a algún ciudadano le caben dudas de esta iniciativa, alcanza con comparar la objetividad periodística del nuevo programa que conduce Jorge Traverso en el canal oficial, con el burdo periodismo militante que promueve el canal de la intendencia de Montevideo.



Es una de las características más típicas de la concepción chavista que, como una mancha de aceite, ha crecido en América Latina, incluido nuestro ex país frenteamplista. Si el lector no ha visto un producto televisivo argentino llamado “Batalla Cultural”, conducido por nuestro compatriota Víctor Hugo Morales, le recomendamos que tome un buen sedante y le dedique unos minutos. Allí hay un supuesto “panel” de periodistas, donde se supone que deberían estar todos los matices de opinión representados, pero, oh casualidad, resulta que son cien por ciento kirchneristas.

Ver hace unas semanas al ex relator de fútbol yorugua despotricando contra su país de origen y hostigando a los argentinos que nos están percibiendo hoy como una tierra prometida, exime de todo comentario.



El modelo frenteamplista llevó a que en 2016, una investigación realizada por el periodista Daniel Figares para su programa radial Rompekbzas, determinara que de cada tres comunicadores en Uruguay, uno trabajaba para el Estado. ¡Y eso que ahora con su “autocrítica”, se lamentan de haber “fallado en la comunicación de sus logros”! ¡No habrá sido por falta de empleados!



En estos meses de pandemia, Gerardo Sotelo ha tenido a su cargo la compleja tarea de diagnóstico de la situación heredada y puesta en marcha de una serie de concursos internos que permitieran reciclar recursos humanos en áreas de mayor utilidad, que incluso, en muchos casos, mejoraron sustancialmente sus haberes. Su apertura negociadora con el sindicato respectivo, a la vez que su temple en hacer los cambios que había que hacer, ponen de manifiesto a un director de alta calificación, el tipo de gestor que el país necesita para honrar el cambio prometido.



Nadie votó a la coalición multicolor para que hiciera la plancha.



Ojalá los partidos que la integran tomen este ejemplo para acordar en cambios que no deben hacerse con temor ni medias tintas, por el bien de todos los uruguayos.