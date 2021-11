Un aporte clave al desarrollo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el día de hoy el Centro de Estudios para el Desarrollo se encuentra celebrando 5 años de vida, un acontecimiento que merece un destaque particular.

No es sencillo en nuestro país crear organizaciones nuevas y menos aún que tengan impacto y perduren y eso ha logrado este think tank en un lustro de actuación.

Si bien en nuestro país existen desde mediados del siglo XX, si no antes, instituciones que pueden catalogarse como think tanks o centros de estudios, lo cierto es que salvo unos pocos casos no logran sortear la prueba de la maduración. Bien puede afirmarse incluso que es un concepto que le es bastante ajeno, o le era, a la mayoría de los uruguayos.



Existen distintos tipos de think tanks, algunos más volcados al análisis y otros a la acción pública, pero la característica que tienen en común es combinar el conocimiento académico con la realidad, procurando realizar buenos análisis técnicos con propuestas concretas en distintas áreas.



El Centro de Estudios para el Desarrollo en pocos años ha logrado posicionarse como uno de los think tanks de referencia en nuestro país, con reconocimiento en el exterior, un logro nada desdeñable. Sus líneas de investigación pueden marcar un mapa de temas relevantes para nuestro país con una visión ambiciosa pero posible: Uruguay puede ser el primer país desarrollado de América Latina.



Una mejor inserción internacional que nos lleve a ser un país más abierto e integrado como área clave para mejorar el crecimiento de la economía. La mejora de nuestras instituciones económicas, en particular la fiscal, para tener una economía más predecible y sana. El fomento al emprendedurismo como actividad que lleva buenas ideas a inversión y trabajo para los uruguayos. La fragmentación social como tema a resolver para alcanzar una sociedad que brinde oportunidades para todos.



Más recientemente, el análisis y propuesta sobre temas metropolitanos, como la gobernanza de los departamentos y municipios.



En cada tema se realizó un aporte riguroso desde el punto de vista académico con propuestas concretas para llevar a la práctica. En este punto es que se ve el aporte fundamental que pueden hacer los think tanks, brindar recomendaciones concretas bien sustentadas a los hacedores de políticas para que tengamos mejores políticas públicas.



Mejores políticas públicas en temas como los mencionados implica mejorar la calidad de vida de los uruguayos, ni más ni menos.



A lo largo de estos años también se destacaron invitados del exterior de gran prestigio académico o destacada actuación pública como Deirdre McCloskey o Antonio Escohotado, de la región como Ricardo López Murphy o Felipe Kast y debates sobre temas de fondo con actores locales. También se recuerdan las conferencias destacadas con expresidentes del cono sur, como Sebastián Piñera y Fernando Henrique Cardoso.



En el mismo año de su fundación CED realizó el primer intercambio entre el entonces senador Luis Lacalle Pou y el entonces intendente de Montevideo Daniel Martínez, quienes terminarían compitiendo por la presidencia de la República en el último balotaje. El tema fue precisamente indicadores y políticas de desarrollo.

El Centro de Estudios para el Desarrollo cumple 5 años en los que ha sido un actor clave para entender y analizar una realidad nacional que exige conocimiento para implementar los cambios.

El último intercambio organizado este año fue entre los senadores Gustavo Penadés y Alejandro Sánchez sobre el posible referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración.



En estos años CED ha tenido una presencia creciente en el debate de ideas, basado en la acumulación de conocimiento y el crecimiento institucional. En un país acostumbrado a un debate bastante simplón y superficial ponerle contenido a las discusiones sobre los temas más importantes no es un logro menor. Parte del camino al desarrollo es tener un intercambio de ideas más fructífero y civilizado, que permita alcanzar consensos o amplias mayorías en aquello que han hecho los países que lograron avanzar en esa senda.



“Promovemos el desarrollo humano desde los valores de la Libertad. Centro de estudios independiente dedicado al análisis y propuesta de políticas públicas” es la esquemática definición a la que obliga Twitter y resulta muy precisa. Desde los valores de la libertad es que el Uruguay podrá encontrar días mejores. Ante esta fecha señalada, el director ejecutivo de CED Agustín Iturralde y todo el equipo que lo acompaña merece una calurosa felicitación por lo logrado en estos años. Que por cierto deja la vara muy alta en las expectativas para los próximos cincos y los años que vendrán.