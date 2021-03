Una apertura difícil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los objetivos declarados de este gobierno es abrir el Uruguay al mundo, es decir, multiplicar acuerdos internacionales que permitan llegar con nuestras exportaciones de calidad en igualdad de condiciones comerciales y arancelarias que nuestros competidores.

El asunto no es sencillo de lograr. En primer lugar, porque esa estrategia aperturista no es el santo y seña del Mercosur: Argentina funciona diferente, con dificultades financieras y de mercado gigantescas; y este Brasil de Bolsonaro parece haberse decidido en avanzar en ese camino, pero tiene el problema de que un cambio de signo de gobierno puede dar marcha atrás en esa estrategia.



En segundo lugar, porque detrás de esas perspectivas nacionales de nuestros vecinos se esconden viejas líneas históricas de competencias de desarrollo que siguen muy vigentes. Se trata de aquello que tan bien describiera en “La vieja trenza” el hoy secretario general de Aladi Sergio Abreu, y que debiera ser manual de referencia para quienes hacen nuestra política exterior: los intereses de Argentina, y en particular los porteños, no convergen naturalmente con los de Montevideo, y sí resultan más afines con los brasileños en decisiones claves de desarrollo regional.

En tercer lugar, porque hubo un momento mundial para avanzar en este tipo de aperturas de forma bilateral que Uruguay dejó pasar. Fue la tragedia de la decisión de 2006 del gobierno del Frente Amplio de negarse al tratado de libre comercio con Estados Unidos (EE.UU.), cuando principalísimos países de la región sí lo hacían con éxito. Y es la tragedia de haber leído por tres lustros la decisión 32/2000 del Mercosur con los lentes de la patria grande, de forma de impedir al Uruguay ejercer soberanamente su política exterior y afianzar sus intereses nacionales que, naturalmente, no siempre coinciden con los de sus vecinos.



Hoy, la situación internacional es bien clara. Los tres polos económicos, políticos y militares del mundo están teniendo protagonismos diferentes. Por un lado, el acuerdo con la Unión Europea está llamado a fracasar, pero no por un tema medioambiental con el Mercosur, sino lisa y llanamente porque existen presiones económicas europeas muy importantes que trancan esa apertura. Por otro lado, el liderazgo mundial en esta primera mitad del siglo XXI será disputado por EE.UU. y China.



Nuestra apertura tiene por tanto que ser pragmática. Así la está llevando adelante la doctrina Lacalle Pou, que deja de lado dimensiones ideológicas en la escena internacional y es entonces capaz de avanzar en la relación bilateral con EE.UU., pero que también está atenta a dar señales de profunda amistad e interés recíproco por mayores relaciones con China. Para Uruguay, no puede existir un dilema ideológico o político que consista en EEUU o China; para Uruguay, su prioridad es EEUU y China.



Así las cosas, con la fineza de un orfebre han de configurarse mayores y estrechos vínculos con Washington y con Pekín. Importa mucho cuidar las señales diplomáticas y que todo avance en paralelo. Pero, además, se hace muy relevante avanzar en relaciones estratégicas que involucren a otras potencias mundiales y que arrojen fuertes beneficios bilaterales.



Hay dos ejemplos claros en este sentido. Por un lado, la mayor independencia de Gran Bretaña es una gran oportunidad bilateral. Londres tiene intereses fuertes en la región y un histórico vínculo con Uruguay. Por otro lado, Japón está empezando a tener una política exterior distinta a la de los últimos 75 años por causa del mayor desarrollo chino y la puja de potencias en Asia Pacífico: seguramente haya allí una complementariedad económica que puede profundizarse.



Siempre hay que tener presente el modelo chileno de apertura que tanto resultado ha dado comercial y económicamente a ese país. Es cierto que la situación estratégica de Chile no es la misma que la nuestra, ya que no debe convivir tan cercanamente con los dos grandes de América del Sur, ni es el país clave de salida marítima del centro del continente. Sin embargo, Chile ha sabido a su manera abrirse al mundo y potenciar sus exportaciones de calidad, es decir, implementar la receta que todo país sin gran mercado interno debe llevar adelante para asegurarse caminos de prosperidad.



Ha llegado el tiempo de avanzar: China y EEUU, a la par; Gran Bretaña y otras potencias medianas de Asia y Medio Oriente, con clara voluntad de mayor vínculo bilateral; y puerta de salida natural de las exportaciones de la región. Es una apertura difícil, pero necesaria.