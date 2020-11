100 años del Partido Comunista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el día de ayer el Parlamento realizó un homenaje al Partido Comunista uruguayo al conmemorarse su centenario.

El hecho no pasó desapercibido y provocó diversas reacciones, como es natural ante un partido que, al fin de cuentas, es más que un partido, y representa una ideología y un accionar a lo largo de la historia, en los más recónditos lugares del mundo.

Lo que en los hechos podría haber sido uno más de los cientos de homenajes sin mayor trascendencia que se realizan en el Palacio Legislativo cada año adquirió relevancia a partir del sábado, cuando se conoció que Cabildo Abierto no participaría del homenaje, mientras que el Partido Nacional y el Partido Colorado anunciaron que participarían aunque planteando discrepancias con la conmemoración.



El tema tiene mayor profundidad de lo que podría apreciarse en una primera mirada. ¿No tiene derecho un partido político con representación parlamentaria a celebrar un aniversario? La respuesta, evidentemente, es que sí. ¿Debería el Parlamento celebrar a una ideología totalitaria que en caso de imponerse lo primero que haría sería clausurar el propio Parlamento? La respuesta, evidentemente, es que no.



¿Cómo salir entonces del dilema planteado ante la situación que se vivió ayer en el Palacio Legislativo? Debe analizarse la historia del comunismo como ideología, la del Partido Comunista en el Uruguay y la actualidad de ese mismo partido.



El comunismo como ideología es condenable por cualquier persona que crea en la democracia y en los ideales de la República. Es por definición una ideología totalitaria, que cree que quien discrepe debe ser eliminado y que al final de una dialéctica histórica de factura mediocre cree que se llegará luego de una revolución sangrienta a la dictadura del proletariado. Allí no existirán clases sociales, tampoco derechos humanos ni democracia. Cuesta creer que haya personas que reivindiquen esa doctrina que suena a una verdadera pesadilla, pero peor aún es cuando se recuerda que efectivamente se aplicó y sus resultados concretos fueron infinitamente más criminales de lo que podría presagiar esa macabra teoría.

El homenaje de ayer pone a prueba la tolerancia democrática del país. El Partido Comunista tiene derecho a conmemorar su aniversario, los demócratas en nuestro país tienen derecho a recordar su negra historia y su deplorable legado.

No existe país en que se haya instalado un régimen comunista que no haya sufrido el extermino de opositores, muertos de hambre por el fracaso económico y purgas entres sus propios dirigentes. La práctica sanguinaria del comunismo queda expresamente plasmada en criminales de talla universal como Stalin o Mao, que no dudaron en condenar a la muerte a millones de personas para perseguir un delirio que nunca jamás pudo haber funcionado.



Como han explicado muchísimos economistas, el cálculo económico en el comunismo es imposible al no existir un sistema de precios, los procesos de producción no pueden evaluar cuáles son las necesidades sociales y el sistema termina provocando indefectiblemente, caos económico y miseria. De las URSS a Venezuela, esa es la experiencia económica. La peripecia política no es para nada mejor. El sistema comunista es superlativamente antidemocrático también. Si triunfa un partido comunista e impone su sistema, elimina a los demás partidos e instaura una dictadura. Si existiera democracia comunista, bastaría el triunfo de un partido no comunista para que cayera el régimen. La represión brutal de todos los países gobernados por esta ideología, de la URSS a Venezuela, demuestra que esta es la experiencia política. Basta recordar que las personas a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, siempre emigran de los países comunistas a los capitalistas, nunca a la inversa. Incluso a riesgo de sus propias vidas, como saben los chinos, los alemanes, los rusos y los cubanos entre muchos otros. ¿Los defensores del comunismo nunca se habrán preguntado por qué los cubanos se exponen a morir naufragando en una balsa precaria para escapar del paraíso de los Castro? ¿Por qué los norteamericanos no hacen lo mismo, ni siquiera uno?

El Partido Comunista en Uruguay tiene una larga historia de actuar como satélite soviético mientras pudo y como defensor de dictaduras hasta el día de hoy. Incluso apoyó en sus comienzos la última dictadura uruguaya, demostrando la calaña de sus propias ideas. Hoy el Partido Comunista uruguayo integra el sistema de partidos, pero por necesidad y conveniencia, no por convicción. El homenaje de ayer pone a prueba la tolerancia democrática del país. El Partido Comunista tiene derecho a conmemorar su aniversario, los demócratas en nuestro país tienen derecho a recordar su negra historia y su deplorable legado.