2 años de gobierno

En el día de ayer el gobierno encabezado por el presidente Luis Alberto Lacalle Pou cumplió sus primeros dos años de gestión, pautado por el avance en algunos de los grandes temas que tenemos por delante y la lucha frente a la pandemia.

En el día de hoy, recuperando una tradición republicana perdida en los gobiernos del Frente Amplio, concurrirá al Parlamento a rendir cuentas sobre la gestión de 2021 y, seguramente, trazará algunas de las líneas de acción en los tres años que le res- tan. Bien vale la pena, para alimentar la frágil memoria de los seres humanos, repasar algunos de los hitos de estos dos años.

Es imposible no tener en cuenta para el repaso de los últimos dos años o incluso del último año, el escenario de la pandemia. El gobierno para enfrentarla tuvo tres grandes aciertos. En primer lugar, la estrategia definida desde el comienzo, que cobró el ya célebre nombre de “libertad responsable”. Cuando muchos países se recostaron en el miedo y en medidas autoritarias (no hay que irse de la región para encontrar ejemplos) nuestro país apostó a sus mejores tradiciones con resolución y valentía. Haber mantenido el rumbo, incluso en los peores momentos de la pandemia, con el Frente Amplio y el Pit-Cnt caceroleando contra el gobierno a pocos días de iniciada la pandemia, pidiendo la cuarentena compulsiva y con el Sindicato Médico sembrando el pánico, resulta encomiable.



En segundo lugar, haber convocado al GACH, que brindó al gobierno y a toda la población información clara y precisa sobre un tema sobre el que se sabía poco y fue necesario construir sobre la marcha. Los miembros del GACH, indudablemente, rindieron un gran servicio al Uruguay que debe ser reconocido, como también la idea del gobierno de formarlo, apelando al conocimiento científico y a la información objetiva para tomar decisiones cuando muchos gobiernos en el mundo optaban por la partidización y las medidas absurdas.



En tercer lugar, el plan de vacunación resultó extraordinario. Contra la crítica sin sentido de la oposición, hace casi exactamente un año comenzaba en nuestro país un plan de vacunación que terminó siendo una gran política pública que apuntaló lo que ya es la salida de la pandemia. En efecto, las negociaciones para conseguirlas, en un momento en que todo el mundo luchaba a brazo partido por conseguirlas, fue clave. Allí el rol del Presidente de la República y del Secretario de Presidencia Álvaro Delgado fue crucial. Luego el plan para lograr aplicar rápidamente las vacunas diseñado por el Ministerio de Salud Pública, encabezado por el Ministro Salinas y el Subsecretario Satdjian fue decisivo. Y no debemos olvidar que se dispuso de los recursos para contar con las vacunas y todo el plan de salud para enfrentar la pandemia gracias a la gran gestión de los recursos públicos de la Ministra Arbeleche.

Por primera vez en mucho tiempo tenemos dos años seguidos de cumplimiento de las metas fiscales, baja de la inflación, creación de puestos de trabajo que ya nos colocan mucho mejor que en la situación prepandemia.

Pero no fue el único tema. El gobierno también tenía que responder a sus compromisos de campaña y a superar los problemas que habían dejado 15 años nefastos de gobiernos frentistas que dilapidaron recursos empeorando insólitamente con ello todos los problemas del país. Así fue que se encaró el grave problema de la seguridad pública, sobre el que ya tenemos excelentes resultados, con dos años seguidos de baja de todos los delitos. También en materia educativa vemos como se ha avanzado en el cambio de su gobierno y en un plan de educación con metas concretas para mejorar su desempeño. En materia de inserción internacional se rompió el encierro del Mercosur y se encuentra en proceso de negociación un tratado de libre comercio nada menos que con nuestro principal socio comercial.



En materia económica por primera vez en mucho tiempo tenemos dos años seguidos de cumplimiento de las metas fiscales, baja de la inflación, creación de puestos de trabajo que ya nos colocan mucho mejor que en la situación prepandemia heredada del gobierno anterior y una reducción clara de la pobreza en los niños menores de 6 años.



A contrapelo del pronostico del Frente Amplio y muchos politólogos con camiseta, la Coalición Republicana vive y goza de buena salud, sustentando un gobierno que viene dando respuestas a las demandas de la ciudadanía. Esta evaluación, que a juzgar por las encuestas es compartida por la gran mayoría de la población, seguramente tendrá su expresión contundente el próximo 27 de marzo, cuando ante el palo en la rueda impulsado por la oposición política y la rosca sindical, los ciudadanos se manifiesten sobre el contenido de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración puestos a su consideración.