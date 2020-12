Ahorro y modernización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La respuesta habitual de muchos jerarcas públicos cuando se les solicita que generen ahorros en su repartición es que es imposible.

El más mínimo ahorro desataría una catástrofe, se dejarían de cumplir fines esenciales y se resentiría el servicio de la oficina.



Como todos sabemos eso no es cierto, y es especialmente falso cuando venimos de 15 años de gobiernos nacionales en que se duplicó el gasto público en términos reales.



Siempre es posible utilizar mejor los recursos públicos y luego de una sucesión de gestiones que le perdieron el respeto al contribuyente, derrocharon cuantiosos recursos en proyectos absurdos en lo grande y dilapidaron en beneficios personales y malos gastos en lo chico, las oportunidades de ahorro pueden encontrarse. Pero así como existen los malos ejemplos, también pueden encontrarse los buenos.



El Presupuesto Nacional planteado por el Poder Ejecutivo apunta en este sentido. Es posible hacer las cosas mejor, gastando mejor, reasignando recursos y cuidando el dinero de los uruguayos. En la discusión presupuestal muchas veces se pierde de vista que el dinero que se ahorra no es del gobierno, es de la gente, y si se puede gastar mejor quiere decir que se le va a sacar menos dinero de sus bolsillos, aumentando su ingreso disponible.



Este es sin dudas el camino que necesita el Uruguay, el de un Estado más eficiente que deje de ser un lastre para la sociedad, que cumpla sus funciones con excelencia y le quite cada vez menos recursos al sector privado para que la economía crezca, se generen más puestos de trabajo, mejore la productividad y aumenten los salarios.



Un ejemplo que debe destacase especialmente en este contexto es el del Presidente de la Cámara de Representantes Martín Lema. Por iniciativa propia y con convicción lleva adelante una gestión muy positiva en materia de números, promoviendo al mismo tiempo iniciativas muy interesantes.



Entre las medidas que tomó que implican ahorros reales está la eliminación de la partida para diarios y fotocopias que cobraban los diputados y que, naturalmente, no era utilizada para ese fin. Esto no es solo un ahorro, es una señal importante en tiempos en que la política muchas veces se ve desprestigiada por los abusos que algunos políticos cometen con dineros públicos.



También aplicó una reducción del 51% de las vacantes que se generan, junto a la eliminación del agua mineral gratuita para los legisladores. Entre estas medidas el ahorro anual para el Poder Legislativo -que es para Usted, amable lector- se encuentra en los 140 millones de pesos.



Además, cabría agregar otras medidas de austeridad, como el cambio en el régimen de licencias de los diputados, que también se prestaba para abusos, que redundará en una disminución sensible del gasto en el rubro.



La disminución del uso del papel también está en la agenda, así como la diminución del gasto en luz, con el análisis de la instalación de paneles solares y el cambio de las luminarias para introducir la tecnología LED. Por si fuera poco, también este año se realizará un ahorro importante en inversiones de unos 45 millones de pesos.



El plan de austeridad implementado por el presidente Lema es muy positivo, no solo en sus cifras, sino por la voluntad demostrada al eliminar partidas absurdas que habían logrado resistir el paso del tiempo pese al presunto acuerdo de los legisladores para hacerlo. Demuestra una capacidad de concreción poco común, sumada a la capacidad de escuchar a la gente y entender la realidad que se vive, especialmente en estos tiempos de pandemia.

La gestión de Martín Lema al frente de la Cámara de Diputados tiene una impronta muy marcada en términos de modernidad, proactividad y austeridad.

Pero no solo de ahorros vive el hombre. Debe destacarse también el Programa de Modernización Legislativa que impulsó, que pretende una puesta a punto de la legislación vigente desde un punto de vista técnico, sumado a las opiniones que pudieron expresar los ciudadanos por distintas vías en estos meses.



Entre el aporte de los expertos y la experiencia de las personas que interactúan con la legislación ciertamente que los insumos que aportará este programa serán muy relevantes para la actualización de nuestras reglas de juego legislativas.



La gestión de Martín Lema al frente de la Cámara de Diputados no pasará, pues, desapercibida, tiene una impronta muy marcada en términos de modernidad, proactividad y austeridad. Para encontrar otro Presidente de este cuerpo que se haya salido del molde hay que remontarse a Luis Lacalle Pou, que dirigió esta Cámara en 2011.