Agilizar los alquileres

Después de recibir a 160 delegaciones en el correr de 22 días, se votó en general la famosa LUC. La Ley de Urgente Consideración que la oposición trató de trancar por todos los medios, hasta acusándola de inconstitucional.

Aunque finalmente, como lo destacara el senador nacionalista Gustavo Penadas, presidente de la comisión especial, más del 50% de los artículos contaron con unanimidad de manos levantadas. Como en cualquier negociación, y más una que encara no solo a la oposición sino a la propia coalición de gobierno, quedaron por el camino o se cambiaron artículos que permitían necesarias reformas, (desmonopolización de los combustibles) mientras otros se quitaron, (Antel y su monopolio para transmisión de datos), supuestamente para ser tratados separadamente.



En el desglose que acaba de comenzar habrá de discutirse, entre muchos otros, el articulado sobre un nuevo sistema que permite alquilar sin necesariamente contar con una garantía, al tiempo que por otra parte, se agilizan los plazos para los desalojos. Se trata de medidas que apuntan a agilizar el movimiento de alquileres porque el mercado de la vivienda es un sector que afecta de manera transversal a toda la sociedad. Según lo acaba de decir la ministra de Vivienda, Irene Moreira, actualmente faltan al menos 70.000 viviendas. Esta coyuntura se traduce en un serio problema social que se manifiesta tanto en la calle, donde la cantidad de gente que pernocta a cielo abierto ha ido creciendo año a año, como en el aumento de los asentamientos que rodean a la ciudad. Lo cual se suma a las dificultades de la clase baja, media y medio-alta, para acceder a una casa o un apartamento. Porque no todo el que aspira a independizarse o busca un lugar para vivir o trabajar, tiene la posibilidad de contar con una garantía, requisito imprescindible al día de hoy, para concretar un alquiler o si no le conviene la opción de obtener un respaldo oneroso, a través de Anda.



Al revés de aquella tan voluntarista como nefasta ley de alquileres, de años pasados, la que con idea de proteger a los inquilinos causó tal deterioro en el mercado que lo llevó a una cuasi parálisis, dado que la consecuencia no buscada fue una paulatina pero constante reducción de la oferta de viviendas, a la vez que se detuvieron las inversiones y la construcción, en este momento lo que se busca es facilitar mecanismos de acceso a un alquiler.

La actual propuesta del ejecutivo es similar a un proyecto de ley presentado por Lacalle Pou cuando era legislador, quien a principios de año dijo que se buscaría la oportunidad para que “dos personas que se conocen o tienen algún contacto o relación, tengan facilidad para pactar un alquiler”. El contenido se basa en realidad en el concepto de libertad del individuo, nada menos. O sea que propietario e inquilino puedan arreglar libremente el tiempo del contrato, el precio y el medio de ajuste, la forma de pago y las reglas de uso del inmueble, de común acuerdo. Durante la vigencia “no podrá deducirse acción de desalojo, excepto en caso de malos pagadores, la vivienda sea expropiada o declarada como finca ruinosa”.



Por otro lado, el desalojo por vencimiento del contrato se tramitará por un proceso de estructura monitoria, que prevé la intervención de un juez de forma rápida, (no más de 30 días) para dictar fecha de salida del inquilino. En los juicios contra malos pagadores se reduce el plazo a 6 días hábiles y estos procedimientos quedarán clausurados si dentro del plazo legal para oponer excepciones, el inquilino abona la deuda, más del 60%, como pago de intereses, tributos y costos devengados.



Se da por descontado que habrá gente que prefiera seguir como hasta ahora, porque preferirá la certeza que brinda la garantía, pero no hay que equivocarse. El cambio que supone el proyecto no es mandatorio, simplemente sirve para abrir otros caminos que ayudan a desatar al mercado de alquileres. Y el cambio que acorta el tiempo para efectivizar los desalojos es el instrumento facilitador para despertar el interés, al dar una mayor tranquilidad al propietario para alquilar su inmueble bajo este otro esquema. Desde ya que la novedad no será la panacea, pero seguramente contribuya a aumentar, aunque más no sea un poco, la dinámica en la franja inmobilaria y más precisamente en los alquilares, área perentoria a revitalizar.



Como era natural, desde la oposición han surgido las críticas porque cualquier cosa que huela a flexibilización los pone nerviosos. Devotos como son de las regulaciones, no ven o no aceptan que haya cambios que supongan más libertad y sean para mejor.