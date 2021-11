Aeropuertos y aeropuertos...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si alguna duda cabía de que para gobernar en coalición el Primer Mandatario debe poseer una abundante dosis de templanza y sabiduría, por no decir enorme paciencia y buena voluntad, amén de liderazgo, ya no queda ninguna.

Que en lugar de aplausos hayan surgido reparos y críticas de boca de integrantes de Cabildo Abierto, de Sartori y alguno más, a raíz de los seis aeropuertos entregados en concesión a la empresa Puerta del Sur S.A., parece de Ripley. No en vano, en la comida organizada el jueves pasado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) donde Lacalle Pou habló sobre los temas que lo ocupan como Presidente durante 40 generosos minutos, hizo también referencia a lo que entraña a su entender la coalición. “Desde que se conoció el resultado electoral hay apuestas a ver cuanto dura” dijo, señalando que le ve larga vida y que se parte de la base “yo tengo diferencias contigo y tengo puntos de acuerdo”.



El aeropuerto de Carrasco y el de Punta del Este son los más conocidos e importantes del país, tanto por el movimiento de pasajeros -exceptuando los tiempos de pandemia- como por su estética apariencia gracias a la genialidad de dos famosos arquitectos uruguayos; Rafael Vignoly (2009) en el primer caso y Carlos Ott (1997) en el segundo. Pero hay muchos pequeños desparramados por el país; Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo, Paysandú y otros más. Una auditoría encargada por el Ministro Rossi en los finales del gobierno de Vázquez produjo un informe al respecto, sumamente negativo. El estudio fue realizado por una empresa que actúa bajo la órbita de las Naciones Unidas, la OACI, especializada en revisar, hacer regularizaciones y notas de calificación. Demás está decir que a ninguna nación le hace gracia aparecer mal puntuada en esas evaluaciones por no cumplir con las normas básicas de seguridad exigidas. Es algo que debe evitarse para no caer del mapa internacional de aeropuertos. La idea que ahora se pondrá en práctica es la de una red aeroportuaria como hay en otros países. Por ejemplo, Argentina tiene unos 34 pero en realidad, solo cinco soportan al resto. El proyecto de ley enviado por el gobierno de Tabaré al Parlamento en el verano del 2020, poco antes del cambio de mando presidencial, quedó en algún cajón olvidado y el Estado uruguayo siguió con los aeródromos chicos, no redituables.



Con llegada de la nueva Administración se desempolvó aquel trabajo y se votó la ley N° 19925 de Creación del Sistema Nacional de Aeropuertos. En febrero de este año los Ministerios de Defensa y Economía se pusieron a armar un llamado a licitación para concesionarlos pero pasado el tiempo quedó en evidencia que a nadie le interesaba la propuesta, no se divisaban interesados en invertir en un negocio sin rentabilidad. De esa forma se llegó al presente estado de cosas y difícilmente haya una mejor solución que la que se acaba de anunciar, mal que les pese a los que se sienten ofendidos por no haber sido puestos en antecedentes. Más allá de que se ha dicho luego que los líderes de los partidos de la coalición sí estaban al tanto.



La noticia es que Puerta del Sur S.A. concesionaria de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, se hará cargo de los chicos con el compromiso de hacer una inversión de casi setenta millones de dólares a lo largo de tres años, para rescatarlos del cuasi abandono en que se encuentran. Al mismo tiempo, la empresa del argentino Eurnekian que desde el 2003 gerencia el de Carrasco, obtiene una ampliación del plazo de concesión, por 20 años más.

Que en lugar de aplausos hayan surgido reparos y críticas de boca de integrantes de Cabildo Abierto, de Sartori y alguno más, a raíz de los seis aeropuertos entregados en concesión a la empresa Puerta del Sur S.A., parece de Ripley.

La condición en que están actualmente los aeródromos menores deja mucho que desear, por decir lo menos. Pistas de aterrizaje en malas condiciones, en las que no faltan los baches ni la falta de luces y hasta de combustible o de personal para atender el surtidor en caso de que llegue una aeronave. El dinero que genera para el Estado la actividad aeroportuaria proviene de varias fuentes; los impuestos sobre los pasajes vendidos en nuestro territorio, los cánones que se cobran a las aeronaves que sobrevuelan nuestro espacio aéreo, aparte del que se le cobra a la empresa que tiene la concesión de los aeropuertos mayores que anda (pandemia aparte) por los 10 millones de dólares. Sin embargo por lo que se ve, esos recursos han ido a parar a Rentas Generales, a tapar agujeros y es notorio que en 15 años la inversión en esta área ha brillado por su ausencia. Quién sabe si con el cambio de gestión algunos no tendrán un futuro más activo, como ser el de Rivera que podría convertirse en binacional o el de Salto, para pasajeros argentinos venidos de más al norte. Así que como diría un francés, ¡al gobierno “chapeau”!