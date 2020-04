Acción y reconocimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno nacional viene enfrentando la crisis sanitaria y sus consecuentes coletazos económicos y sociales de una forma que ha despertado la admiración internacional y el reconocimiento de tirios y troyanos en nuestro país.

Desde el presidente de la República, al timón del gobierno, encima de cada tema, hasta los funcionarios titulares de las distintas dependencia que tienen un involucramiento directo con la crisis, se aprecia una acción denodada para enfrentar la situación.



El presidente Lacalle Pou se ha estrenado en el cargo ante una situación no solo extraordinariamente compleja, sino además inédita y, por lo tanto, esencialmente incierta. Sin embargo, nuestro joven mandatario ha dado una lección de comunicación en tiempos de crisis en cada conferencia de prensa y ha estado detrás de cada decisión relevante de gobierno y denotando un trabajo sin descanso que lo enaltece.



Las mediciones de opinión pública demuestran que su tarea inagotable es reconocida por los uruguayos. Según la encuestadora Equipos, Luis Lacalle Pou es el presidente con mayor aprobación desde que se mide este indicador a partir de 1990. Según esta misma empresa, incluso buena parte de los votantes frentistas reconocen la buena actuación del presidente y al gobierno que encabeza, lo que es especialmente bienvenido en tiempos que necesariamente deben convocar a la unidad nacional.



El resto del equipo de gobierno también viene cumpliendo con nota. El secretario de presidencia Álvaro Delgado ha demostrado que el presidente no se equivocó con su designación. Su trabajo diario, la tranquilidad que ha trasmitido a la población y su apelación a que cada persona se quede en la medida de lo posible en su casa todos los días, han sido claves en el manejo de la situación.



El gabinete también ha demostrado estar a la altura. El ministro Salinas, a quien le está tocando bailar con la más fea, está demostrando capacidad de liderazgo y vocación de servicio. La ministra de Economía Azucena Arbeleche transmite su sensibilidad social y control de la economía, en tiempos extraordinariamente complejos para el cálculo de proyecciones o estimaciones razonables. Pablo da Silveira, tino y buen juicio en cuanto al manejo de la suspensión de clases y servicios adicionales de su ministerio. Pablo Bartol, una disposición e instrumentación en tiempo récord, extraordinaria actitud para la atención de los más vulnerables y afectados por esta crisis.

La batalla contra el coronavirus será larga y el invierno se aproxima, por lo que no puede existir peor error que dar la batalla por ganada. Las consecuencias sanitarias que aún restan, en cualquier escenario serán importantes, y las consecuencias económicas y sociales serán cuantiosas y dolorosas, como en todos los países del mundo y en forma inevitable. No podemos llamarnos a engaño.



Las imágenes que estamos viendo en algunos países azotados por la pandemia, con miles de muertes diarias y enorme dolor, deben alertarnos a extremar los cuidados, a ser responsables, y a acatar las medidas que impulsa el Ejecutivo. Hasta el momento la estrategia de no declarar una cuarentena obligatoria parece haber sido la acertada a la luz de la evolución de las cifras, con el foco puesto en permitir el desenvolvimiento de aquellas actividades necesarias y lograr cumplir con el acatamiento a las medidas.



Por lo tanto, es esencial mantener el espíritu de acatamiento y reconocimiento al liderazgo político en tiempos de emergencia, cumpliendo al mismo tiempo con la cuota parte de responsabilidad individual que nos corresponde. Lograremos atravesar esta tormenta si estamos juntos y apoyándonos, con plena conciencia de la unidad nacional que debe primar.



Afortunadamente, este período dramático de nuestra historia nos encuentra con un Presidente a la altura de las circunstancias, que ha sabido rodearse de personas que también lo están. Los tiempos de crítica política y enfrentamientos partidarios, sin lugar a duda volverán, pero no tener en cuenta que quien no colabore directamente con la situación hoy, al menos sería bueno que no moleste, parece una máxima sensata.



Estos meses marcarán a fuego la historia de nuestro país y por ende, también al primer año del actual gobierno. Suele decirse que los momentos de crisis no cambian a las personas, sino que demuestran su verdadera naturaleza. En este sentido es una buena noticia comprobar la madera del liderazgo político del Uruguay que asumió sus funciones el 1º de marzo. Está a la talla.