El abuso de poder

A medida que avanzan las auditorías, queda más en evidencia lo que se suponía. Los abusos de todo tipo y color en el manejo de la cosa pública en tiempos de los gobiernos del Frente Amplio.

Máxime, cuando esa fuerza política sustentó su larga trayectoria hasta acceder a la presidencia de la República, en una crítica implacable a la forma de gobernar de los partidos tradicionales.



Con razón o sin razón, lo que hoy se comprueba es una falta de responsabilidad rayana en lo delictual, del momento que las pérdidas de dinero, ya sea por desidia o por motivos espurios como la corrupción, que tanto puede ser de orden material como político, perjudican al erario conformado por los dineros aportados por los propios uruguayos. Debería estar bien claro en la mente de los ciudadanos y no lo está, que toda esa plata que sustenta el presupuesto nacional, los millones y millones de pesos que se gastan, en oficinas, departamentos, ministerios, secretarías, programas, contratos, obras, sueldos y ayudas sociales, no caen del cielo ni son propiedad de los funcionarios. Por esa razón, una sociedad alerta no puede dejar pasar por alto conductas que se dan de patadas con lo que se espera del comportamiento de un alto cargo de la estructura gobernante. Las andanzas en compañía de una contadora recién recibida, del secretario de la Presidencia del anterior gobierno, Miguel Ángel Toma, haciendo uso y abuso de los dineros públicos, han provocado escándalo ante una opinión pública que se entera de tantos excesos de diversa índole. El común de los mortales lo siente como una burla al sistema y a la sociedad; son demostraciones del sentido de omnipotencia e impunidad que lleva a algunos a creerse dueños de hacer lo que les plazca con dineros que no son suyos.



A raíz de la investigación administrativa que lleva adelante la Oficina Nacional del Servicio Civil por los viajes de Toma (5) a Roma, Washington y Santa Fe, el último ya en 2020, siempre acompañado por una novel contadora empleada en la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (Senaclaft) y adscripta a la Presidencia a pedido del mismo, el exsecretario de la Presidencia de Vázquez tuvo que declarar esta semana por varias horas y no es imposible que vuelva a ser citado. Fueron identificados los gastos de pasajes y viáticos de ambos y también algunos reintegros, pero la pertinencia de dichas misiones y la perenne presencia de la joven profesional, siguen alimentando dudas respecto de los miles de dólares de dinero del Estado, para financiar esos periplos.

En paralelo, el fiscal Díaz actuando de oficio, envió el caso a la justicia, el cual recayó en la fiscalía del Dr. Ricardo Lackner. En nuestro sistema jurídico, todo sospechoso es inocente hasta que no se pruebe lo contrario y el mismo criterio se aplica para la burocracia, por lo que habrá que ver cómo se desarrollan estos procesos y cuáles serán las consecuencias. Más allá de que el Dr. Toma, hombre de confianza del dos veces presidente Vázquez, ha estado más de una vez en el medio de situaciones controvertidas. La última se refiere al caso Gavazzo, el militar confeso de haber tenido que ver en la muerte violenta de un terrorista, con el que se ha intentado ensuciar al líder de Cabildo Abierto. El excomandante Manini Ríos se ha cansado de explicar una y otra vez que cumplió con su obligación de elevar las actas del Tribunal Militar a su superior, el entonces ministro de Defensa, Menéndez, para entregarlo en Presidencia, por intermedio del secretario de la Presidencia, Miguel Toma. Actas que fueron luego homologadas por el Presidente de la República, según él, sin haberlas leído.

Pero hay muchas otras noticias para este boletín; Tabaré Vázquez y Toma se conocieron cuando este último trabajaba en el departamento jurídico del Ministerio de Salud Pública, donde tuvo serias desavenencias con el ministro colorado, Conrado Bonilla. En ese momento Tabaré era director del departamento de radioterapia del Instituto Nacional de Oncología y Toma lo exoneró de culpa por la compra de equipamiento informático a la empresa de su hijo Javier. En 2003 fue nombrado secretario de la Presidencia. Cuando Mujica, fue fiscal de gobierno, cargo que ocupó luego Daniel Borrelli, actual director de la Jutep, quien archivó la carpeta sobre los viajes de Toma en enero pasado, mientras el presidente del organismo estaba de licencia. También intervinieron Toma y Borrelli en el juicio de la DGI por defraudación, contra Paco Casal. Presidencia clausuró el caso debido al dictamen no vinculante de ambos determinando que el empresario futbolístico debía impuestos pero no había defraudado al fisco.