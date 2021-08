No somos zonzos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Para el Frente Amplio, como partido de oposición, es muy importante considerar la actitud de Andrade y Olesker.



¿Aquel no es un auténtico representante de los trabajadores?



Así los representa: en lugar de ocuparse de sus necesidades, se aprovecha de ellos para conseguir ventajas para sí mismo. Comienzo preguntando: ¿pagó el IVA de las facturas de los materiales?



Y lo de Olesker, que le pide a sus adeptos que no miren un programa periodístico que desnuda una falla de un compañero. ¿No nos recuerda a la dictadura cuando nos prohibió mencionar una lista de palabras que simplemente al escucharlas hacía temblar a los militares? ¿A qué le temen los legisladores frentistas? ¿A haber perdido el poder o que les descubran sus abusos, errores o ventajas con beneficios propios? ¿Piensan acaso que el pueblo es tan fácilmente manejable?



Gobernando y en la oposición se están desnudando...



El pueblo uruguayo se unió contra la dictadura en el Obelisco el 27 de noviembre del 83 y en otro noviembre, pero del 2019, se unió en la Coalición contra ustedes. A ambos les dijimos que se fueran...



No nos gusta que nos tomen por zonzos.