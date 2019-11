Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Los alrededores de la esquina de Avenida Brasil y Simón Bolívar se han convertido en un gran dormitorio, y no de veteranos golpeados por la vida sino de gente joven de ambos sexos que arman sus campamentos con las primeras horas de la noche y recién comienzan a irse en la media mañana del otro día. Esta invasión es relativamente nueva, no alcanza a un mes; pero ha coincidido con robos y rapiñas en apartamentos y comercios de los alrededores, lo que -sumado a la pasividad policial- termina por convertirla en una auténtica zona roja.



No tengo dudas de que este panorama que vivimos los vecinos del barrio no es exclusivo, sino que puede ser peor en otras partes. Pero lo que irrita es la ineficiencia asombrosa de las autoridades: un par de recorridas policiales por la noche evitaría el problema e impediría que se convierta en algo más grave.