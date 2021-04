Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nos rige una constitución que marca derechos y deberes; que marca quiénes deben hacer ciertas cosas y estar en determinadas funciones.



Tenemos, pese a quien le pese, una democracia representativa, o sea que votamos representantes, personas que nos representan, que actúan por nosotros con funciones determinadas.



Por más que somos un pueblo bastante culto, que tiene una buena opinión de sí mismo y por lo tanto se siente con derecho de opinar sobre casi todo, no quiere decir que le corresponda.



A nivel general es un generador de conversaciones más o menos acaloradas. Que con este aislamiento no podemos practicar.



Ahora bien, a nivel político cambia la cosa, cuando nos encontramos que el Intendente de Canelones - mirando 2024 - opina que hay que cerrar más la frontera con Brasil; cuando la oposición opina que se precisa un parlamento paralelo donde puedan cogobernar; cuando desde la IMM la Intendente - mirando 2024 - manifiesta su pesar por los decesos por covid.



¡Claro que sí que lo sentimos! Pero si tienen soluciones que se pongan en contacto con los responsables del área, no con los medios. ¡Y por favor!, no hablemos más de renta universal; regalo que unos tenemos que hacer a otros. El desiderátum socio comunista metiéndose en áreas de otros, oculta la inoperancia en sus competencias.



Ayudar hoy es cumplir las tareas que nos tocan, con empatía y responsabilidad.



Zapatero a tus zapatos, respetando y apoyando.