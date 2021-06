Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si en las mentes de los ciudadanos está el potencial de crecimiento y calidad de vida material y emocional de una nación, como antes en el petróleo o los diamantes; si la cultura de trabajo, la creatividad, el espíritu de superación, la capacidad de adaptarnos a nuevos escenarios de oportunidades y negocios, es el desafío para acceder a las herramientas que proporcionen ingresos dignos para todos; es en la calidad de la educación que se encuentra la clave del éxito. El partido de la prosperidad se gana trabajando en equipo.



Luego de mi carta de un idealista proponiendo el concepto de celebrar los 200 años de la Declaratoria de la Independencia con el sueño de evolucionar para crecer, algunos legisladores respondieron preguntando: ¿qué propones?



Mentes abiertas, libres de dogmatismos y preconceptos e intereses personales, es el primer paso. Información proveniente de los nuevos escenarios y tendencias, sumada a las mejores ideas ya implementadas en otras naciones, es el segundo paso.



Basta de más dinero para el despilfarro; mejor administración. Motivación, zanahoria o tirón de orejas para educandos y educadores es un impulso de probados resultados. Contenidos vinculados a las nuevas demandas locales y ofertas laborales on line. Métodos entretenidos ya probados, eficientes y cautivantes de la atención y las mentes.



Mayores libertades y flexibilidad para las instituciones y los maestros, para la implementación de planes piloto con su monitoreo y evaluación de resultados; para luego compartir a nivel nacional, con premios y estímulos a maestros, profesores y alumnos que se destaquen por sus méritos.

Vinculación a las habilidades y vocaciones naturales de cada niño. No obligar a cantar a Suárez y Cavani, ni imponer el fútbol a Rada y Ross.



Accesibilidad con internet de calidad en todo el país. Accesibilidad de cada niño de remotos pueblos y hogares, a las mejores clases magistrales de excelentes maestros y videos de Uruguay y el mundo. Premios y retribuciones extraordinarias a maestros y alumnos por resultados excepcionales.



En vez de podar y obstaculizar a mentes geniales, liberar su crecimiento regando y abonando su potencial.



En sus primeros pasos formativos, los contenidos deben vincularse a los sueños y metas de cada individuo. Evaluar nuevas ideas como la integración de todos los niveles educativos y que las escuelas y liceos tengan menos, pero mejores motivadores-guías, mejor retribuidos, como complemento de los excelentes maestros a través de internet.



“La teoría sin práctica es estéril”; implementar la interacción con el mundo real. El pasado de la educación incluyó abundante información. Este nuevo mundo nos desafía a capacitar mentes investigadoras, potenciar creatividades y motivar energías, para que los alumnos puedan superar a los profesores, y sean futuros maestros de sus vidas. Que logren las herramientas para sustentar a sus familias.



Las pequeñas y medianas empresas de trabajadores y emprendedores sustentan gran parte de nuestra economía. Todos a producir es la fórmula para agrandar la torta.



Las mentes abiertas y desestructuradas comprenden la importancia de la evolución creativa, base de la supervivencia de las especies y la vida.

Alcanzar objetivos que otros no han logrado implica implementar planes que otros ni han imaginado.



Motivación, programación, administración, resiliencia, disciplina, energía, equilibrio emocional e investigación para vivir y convivir mejor, en lo material y lo espiritual, con nosotros, nuestra comunidad y en equilibrio con la naturaleza.



¿Qué estamos haciendo para mejorar?



Esta es una invitación a la reflexión y a la empatía, por nuestros hijos.