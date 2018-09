@| Me pregunto si el nombre “Wilson Ferreira Aldunate” en lugar de designar un caudillo político pro-democrático se habrá convertido con el paso del tiempo en una “marca” comercializable por parte de sus accionistas ante una baja de rédito laboral y económico. Algo así como una franquicia que puede ser vendida al mejor postor para conseguir ganancias más sustanciosas. O un producto de libre comercialización al que podríamos incluso logotipear “WFA” al mejor estilo consumista y publicitar con t-shirts llamativas.



La sociedad uruguaya parece estar yendo por mal camino si acepta la falta de respeto, la mentira publicitaria y el vaciamiento de sentido de los íconos que alguna vez quisieron desmarcarse y mantener con firmeza el rumbo democrático del país en oposición a la barbarie que le imprimieron en orden cronológico primero la subversión tupamara y luego la dictadura militar. Estamos mal si aceptamos que quienes en su momento y por conveniencia política firmaron aquel pacto de proscripción que lo eliminó de la contienda, ahora acojan alegremente su nombre como un adorno panfletario. Algo así como si Bolsonaro luciese una camiseta con la cara de Lula.



Las nuevas generaciones son fácilmente persuasibles, sobre todo cuando no conocen la verdad histórica y son timadas con historias fantásticas. La lástima es la pérdida del sentido de la verdad histórica y la desidia al dejar que se enturbien aquellos contenidos ideológicos que tuvieron en su momento el mayor apoyo popular no precisamente por buscar un acomodo sino por proponer un futuro mejor para el país.