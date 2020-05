Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Motiva la presente carta mi preocupación ante la posible vuelta a clases en otras instituciones educativas.



Se habla que los niños generalmente no contraen la enfermedad pero son vectores de la misma, es decir, ellos pueden no tener síntomas y sin embargo desperdigar la enfermedad por todos lados. Siendo además que muchos de ellos están recibiendo sus clases de forma remota y que el sistema, en términos generales, viene funcionando correctamente; ¿por qué entonces considerar su regreso a clase?



Quizás responda a una idea de dar cierta imagen de tranquilidad con la vuelta a cierta normalidad, pero la verdad es que la mayoría de los padres optarán por no enviar a sus hijos a las escuelas y colegios, y en definitiva, los maestros terminarán acarreando el doble trabajo de impartir clase presencial y virtual.



Sería cruel pensar en que esto es un simple ensayo para ver si las cosas se pueden normalizar y si no funciona (con aumento de contagios como indicador), volver atrás considerando que la mayoría de estos contagios podrían recaer en los hombros de los propios padres de los niños.



Si aún así vuelven a clase, ¿cómo van a controlar que la enfermedad no se propague en un ambiente donde la mayoría no manifiesta síntomas? ¿Qué garantías se les va a dar a los padres de protección en ambientes donde patios, cantinas, baños son zonas comunes a decenas de niños? ¿Qué garantías se les va a dar al personal de esas instituciones (maestros, personal de servicio etc.)?



Las reglas básicas son: distancia, tapabocas, higiene; ¿cómo implementar esto en clases de 30 alumnos?, ¿la distancia?, ¿los tapabocas?, ¿si el niño no los aguanta?, ¿y a la hora de la merienda?, ¿cómo controlar la higiene de manos de todos?, ¿y la higiene del local?



Creo que primero hay que controlar los grandes y posibles focos que vayan surgiendo por la salida de nuevos sectores a trabajar; por los casos que surgen y se expanden en los residenciales; y ni que hablar por aquellos que desoyen las recomendaciones y creen que la enfermedad no les puede golpear.



Nuestros niños son nuestro principal tesoro y como tales se deben cuidar y preservar.



Si la educación a distancia viene funcionando, que ellos sean los últimos en reintegrarse y así preservar su salud y a sus familias.