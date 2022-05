Una vuelta por el Centro...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En una caminata rápida por el Centro de Montevideo, en la noche, se puede observar la falta de iluminación, las galerías vacías, las cortinas metálicas de los negocios pintadas con graffitis, los contenedores desbordados, gente durmiendo en la calle tapados con cajas, viejas frazadas, pedazos de colchones. Los bancos de las plazas se utilizan como camas e incluso hay mucha iluminación quemada.



Esta imagen me causó mucha tristeza.



¿Qué pasó con el Centro? ¿Acaso la Intendencia no cuenta con cuadrillas nocturnas que recorran y vean lo mismo que yo?



Si bien hay mucho interés en reactivar esta zona, por ahora, las ideas y proyectos no han mostrado buenos resultados.