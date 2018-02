Vuelo a las Malvinas (Falkland) desde Uruguay

@|Una aspiración que puede realizarse. Días pasados, la Cancillería informó que el Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país recibió la visita del Embajador de la República Argentina y el Cónsul del Reino Unido de Gran Bretaña, quienes le hicieron saber de un acuerdo por el cual se promueve y autoriza la operación de un vuelo comercial a las Islas Malvinas (Falkland), desde Uruguay.



Esta es, sin duda, una gran noticia. Los es por lo que significa que una habilitación de tales características resulte del concierto y acuerdo entre Gran Bretaña y Argentina, que de este modo reconocen la importancia de la necesidad de un vínculo más fuerte, más intenso, más estrecho entre las Islas, sus habitantes y los países de la zona. Y en especial lo es para Uruguay que históricamente ha sido el punto de contacto más cercano y directo para los isleños con el continente.



Durante mucho tiempo los habitantes de las Islas tuvieron a Montevideo como referencia para sus estudiantes, que asistían a los colegios ingleses en nuestro país, ó como referencia en el área de la salud al Hospital Británico en el que muchos se atendieron. Nuestro puerto de Montevideo fue el punto de contacto más directo entre las Islas y el comercio exterior, fue recalada de las tripulaciones de los pesqueros que operan en la zona de las Islas, y desde el con regularidad, antes compartiendo pasajeros y carga, hoy sólo en esta última, hay un contacto regular por la vía marítima con puerto Stanley.

Me cuento entre muchos uruguayos que vemos como muy positivos los vínculos con las Islas, he trabajado para ello estimulando el conocimiento del tema y el interés de personas y empresas que descubran la potencialidad del vinculo. Hemos planteado en el Parlamento con colegas de otros partidos, y a las autoridades de nuestra Cancillería y Ministerios, incluso al Presidente de la República que este es un tema de atención para Uruguay, en mérito a la historia y al futuro. Por ello me congratulo que en estas horas se conozca una iniciativa tan interesante para vincular con un vuelo semanal, cuya demora seria de 2 horas y 45 minutos aproximadamente, a Montevideo con Stanley.



Ojalá que los operadores aéreos que están vinculados a nuestra terminal de Carrasco vean esta ventana de oportunidades que potenciaría todos los intensos vínculos que hoy día existen.