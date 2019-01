300.000 votos

@|Son los votos que se fueron del Frente Amplio; no se sabe a qué partido irán. Sí se sabe a qué partido no vuelven sin duda, al Frente Amplio.



Si bien el Presidente Vázquez recibió el país después del desastre mujiquista, creo que a Vázquez lo traicionó la edad. No puede ser que una persona brillante cometa tantos errores, o su gabinete fue tan lamentable que no recibió ningún apoyo. Y así termina con un triste apoyo de la población y una crítica generalizada. Son esos 300.000 que están muy molestos. Y si bien es criticable, ya dos Ministros fueron insultados: Rossi y Astori; esto puede que tienda a agravarse.



Hay un audio de un conocido periodista que hace un resumen de los errores u horrores de Vázquez, que es real, objetivo y más que correcto.

Vázquez y su gabinete nos subestimaron. El error que cometieron fue pensar que eran dioses, no escucharon al pueblo, es más, se rieron del pueblo (Cosse, Muñoz, Astori, Bonomi, Murro, Basso, Benech, Menéndez) de una manera escandalosa; y eso se paga.



En Uruguay se paga, el pueblo es bueno, muy bueno, pero tiene límites, lo han demostrado infinidad de veces; 600.000 fuimos al acto del Obelisco.